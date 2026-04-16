김원희, 사생활까지 싹 털린 '해킹 피해'…"새벽에 돈 요구 전화" 공포

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김원희가 해킹 피해로 사생활까지 침해당했던 당시를 떠올리며 충격을 전했다.

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16일 방송된 SBS 파워FM '김영철의 파워FM'에 출연한 김원희는 과거 운영하던 개인 유튜브 채널 '김원희TV'를 중단하게 된 이유를 밝혔다.

이날 김원희는 "한 10회 정도 촬영하다가 그만뒀다"며 "재미있게 하고 있었는데 인스타그램 해킹을 당했다"고 털어놨다.

이어 "외국인이 계정을 뺏어가고 돈을 요구했다. 카카오톡으로도 새벽에 전화가 와서 돈을 달라고 하더라"고 말해 놀라움을 안겼다.

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피해는 SNS를 넘어 확산됐다. 김원희는 "넷플릭스 계정까지 해킹돼 언어가 터키어로 바뀌고 프로필도 바뀌어 있었다"며 "유튜브까지 침입해 돈을 요구하는 상황에 너무 소름이 끼치고 무서웠다"고 고백했다.

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결국 그는 해당 사건으로 활동을 멈추게 됐다고 밝혔다.

김원희는 "재정비를 하려던 시기였는데, 해킹 사건이 너무 큰 충격이어서 쉬게 됐다"고 설명했다.

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다만 현재는 계정을 모두 되찾은 상태임을 밝힌 김원희는 "연예인이다 보니 개인 유튜브도 다시 해야 할 것 같다"고 밝혀 향후 활동 재개 가능성을 내비쳤다.

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narusi@sportschosun.com