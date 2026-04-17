손연재, 출산 후 무너진 몸 고백 "골반 벌어지고 옷핏 망가져, 거북목까지"

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 리듬체조 선수 손연재가 출산 후 몸매 회복을 위한 10분 루틴을 공개했다.

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16일 손연재의 유튜브 채널에는 '손연재의 출산 후 뱃살 회복 10분 루틴 (초보자용)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

손연재는 "출산 후 스트레칭 루틴을 다시 보여달라는 요청이 많았다"며 직접 실천 중인 운동법을 소개했다. 그는 "지금도 매일 하고 있는 동작"이라며 꾸준한 관리의 중요성을 강조했다.

손연재는 출산 이후 벌어진 골반과 흐트러진 자세를 바로잡기 위한 스트레칭을 설명했다. 특히 "임신과 출산으로 골반은 벌어지게 된다. 그런데 그냥 둔다고 자연스럽게 돌아오지 않기 때문에 지속적인 관리가 필요하다"고 전했다.

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이어 "요즘에 육아하면서 운동을 소홀히 하니까 핸드폰 보고 자세가 나빠지면서 어깨가 움츠려들고 자세가 나빠지더라. 그러면 옷 핏도 이상하고 거북목 된다"고 잘못된 자세로 인해 체형이 무너질 수 있다고 짚었다.

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이후 폼롤러를 활용한 척추 정렬 운동과 허리 통증 완화 동작을 소개했다. 그는 척추 라인에 맞춰 누운 뒤 팔의 무게를 이용해 자연스럽게 이완시키는 방법과, 허리 아래 폼롤러를 두고 긴장을 풀어주는 동작 등을 시연하며 "간단하지만 효과가 크다"고 설명했다.

또 겨드랑이와 등 근육을 풀어주는 스트레칭과 함께, 복부 코어를 강화하는 호흡 운동도 강조했다. 손연재는 "출산으로 인해 벌어진 근육을 다시 모아주는 과정이 중요하다"며 "하루 10회씩만 꾸준히 해도 도움이 된다"고 조언했다.

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이와 함께 집에서 쉽게 따라 할 수 있는 데드버그 동작과 엉덩이 근육 강화 운동도 소개하며 "10분도 채 걸리지 않는 루틴"이라고 덧붙였다.

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다만 그는 "출산 후에는 몸 상태가 완전히 회복되지 않은 만큼 무리한 운동은 피해야 한다"며 "전문가와 함께하는 운동을 병행하는 것을 추천한다"고 당부했다.

끝으로 손연재는 "출산을 겪은 분들이나 앞둔 분들 모두 힘내셨으면 좋겠다"며 "직접 해보고 후기를 남겨달라"고 전했다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상 금융계 남성과 결혼했으며 슬하에 아들 1명을 뒀다. 이후 둘째 계획도 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com