신세경, 블랙 롱 원피스만 입었을 뿐인데…빛나는 명품 비주얼

사진 제공=시에(SIE)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신세경이 명불허전 '분위기 여신'의 면모를 드러냈다.

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브랜드 '시에'와 대체 불가능한 아우라를 지닌 배우 신세경이 다시 만나 이전보다 한층 더 밀도 높은 감성을 완성했다. 이번 만남은 지난해 10월 감각적인 비주얼과 깊이 있는 분위기로 업계의 이목을 집중시켰던 '코트 컬렉션'에 이은 두 번째 협업이다. 양측의 재회는 올봄 가장 감도 높은 비주얼 시너지를 제안하며 패션계의 기대를 한몸에 받고 있다.

공개된 화보 속 신세경은 정적인 포즈와 섬세한 시선 처리만으로 시에가 추구하는 '감도 높은 일상'을 완벽하게 그려냈다. 선의 미학이 돋보이는 블랙 드레스부터 우아한 실루엣의 블라우스까지, 다채로운 봄 스타일링을 본인만의 색깔로 소화하며 브랜드의 무드를 더욱 선명하게 각인시켰다. 특히 자연광 아래서 투명하게 빛나는 신세경의 단아한 실루엣은 브랜드의 섬세한 디테일과 조화를 이루며 보는 이들에게 깊은 잔상을 남긴다.

한편, 신세경은 최근 스크린을 넘어 글로벌 OTT 시장까지 사로잡으며 배우로서 독보적인 영향력을 입증하고 있다. 영화 '휴민트'에서 채선화 역으로 분해 몰입도 높은 열연을 펼친 그는 넷플릭스 공개 단 5일 만에 글로벌 TOP 10 영화 부문 1위에 등극하며 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받는 중이다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com