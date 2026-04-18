효연, 19년째 숙소 생활 중 현실 고민 "수입 없으면 눈치 보여"

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[스포츠조선 이지현 기자] 소녀시대 효연이 19년째 숙소 생활을 하면서 눈치 보는 일을 언급했다.

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17일 유튜브 채널 '할명수'에는 '같은 MBTI끼리 만나면 생기는 일-ISTP 신입 회원 효연 vs ISTP 선배 명수의 미러전' 영상이 공개됐다. 박명수와 효연은 MBTI부터 인생관, 술자리 에피소드까지 거침없는 토크를 이어가며 의외의 '찰떡 궁합'을 드러냈다.

이날 효연은 "아직도 숙소 생활을 하고 있다"고 밝혀 박명수를 놀라게 했다. 이어 "내년이면 20년 차가 된다"고 덧붙이며 장기 숙소 생활 사실을 털어놨다.

이에 박명수는 "아이돌 역사에 남을 것 같다"며 믿기지 않는다는 반응을 보였고, "이제는 독립해야 하는 거 아니냐"고 되물었다.

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하지만 효연의 생각은 달랐다. 그는 "편안하게 쉴 수 있고, 맛있는 밥도 다 제공된다"며 숙소 생활의 장점을 강조했다. 이어 "저는 저축만이 살 길이라고 생각한다"고 밝혀 현실적인 이유를 덧붙였다.

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또한 효연은 숙소 생활에 대한 솔직한 속내도 전했다. 그는 "가끔 수입이 없으면 '내가 여기 있어도 되나'라는 생각이 들 때도 있다"고 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

그럼에도 불구하고 효연은 "소속사가 잘 보살펴주고 있다"며 현재 생활에 대한 만족감을 드러냈다. 그러면서 "멤버 중 다시 숙소 생활을 했으면 하는 사람이 있냐"고 묻자, 효연은 "누구도 받아주고 싶지 않다"고 단호하게 답했다. 이어 "친구가 새벽 늦게 드라마 촬영을 마치고 들어오면 도둑이 든 줄 알고 놀란다"며 "누가 들어와도 반갑지는 않을 것 같다"고 덧붙였다.

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olzllovely@sportschosun.com