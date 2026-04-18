서인영, 욕설 논란 후 '공황발작·마비' 고백…"소문 무서워 병원도 못 가"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 과거 욕설 논란 이후 겪었던 공황장애와 마비 증상, 그리고 곁을 지킨 동생에 대한 미안함을 털어놨다.

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17일 tvN 유 퀴즈 온 더 블럭 SNS에는 '공황장애, 우울증으로 아팠던 서인영…40년 만에 처음 전하는 동생의 편지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 MC 유재석은 "당시 스스로를 통제하기 어려운 상황이었다고 들었다. 가족들이 큰 힘이 됐다고 하더라"며 과거 논란 이후 상황을 조심스럽게 언급했다.

이에 서인영은 "공황발작과 마비, 경련이 자주 와서 쓰러지곤 했다"며 "원래 술을 먹으면 안 되는데, 잊기 위해 술에 의존했다. 약에 술까지 더해져 상태가 더 악화됐다"고 고백했다.

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특히 그는 동생에 대한 미안함을 강조했다. 서인영은 "제가 자주 쓰러져 있으니까 동생이 몇 년을 불안 속에서 살았다"며 "연락이 안 되면 무조건 달려와서 저를 옮기고 돌봐줬다. 저는 기억도 못하는 경우가 많았다"고 털어놨다.

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이어 "병원도 쉽게 갈 수 없었다. 소문이 날까 봐 두려웠다"며 "제가 잘못한 일로 인해 동생까지 함께 힘든 시간을 보낸 것 같아 미안한 마음이 크다"고 덧붙였다.

해당 영상에는 동생이 직접 전한 편지도 공개됐다. 동생은 "언니는 나에게 7살 미운 꼬마이자 친구, 엄마 같은 존재"라며 변함없는 애정을 드러냈고, 진심 어린 메시지는 보는 이들의 뭉클함을 자아냈다.

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앞서 서인영은 지난 2017년 JTBC '님과 함께 시즌2' 두바이 촬영 당시 욕설 논란에 휘말린 뒤 활동을 중단한 바 있다. 이번 고백을 통해 당시의 후유증과 가족의 헌신이 재조명되고 있다.

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narusi@sportschosun.com