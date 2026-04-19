NCT위시 "우리가 추구미라던 문상민, 같이 '뚜뚜루뚜' 챌린지 찍었다"

NCT 위시. 료, 리쿠, 유우시, 시온, 사쿠야, 재희(왼쪽부터). 사진 제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 NCT 위시가 신곡 챌린지를 언급했다.

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NCT 위시는 19일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 'NCT 위시 첫 번째 콘서트 투어 '인투 더위시: 아워 위시' 앙코르 인 서울'을 개최하기 앞서, 취재진과 만나 "우리가 추구미라던 문상민과 챌린지 찍었다"라고 했다.

지난해 10월 시작한 'NCT 위시 퍼스트 콘서트 투어 '인투 더 위시 : 아워 위시' 앙코르 인 서울'이 오는 4월 17~19일 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 열린다.

무엇보다 컴백 하루를 앞두고, 정규 1집의 타이틀곡 '오드 투 러브' 무대를 처음 선보인다. 타이틀곡 '오드 투 러브'는 크랜베리스의 '오드 투 마이 패밀리'를 샘플링해, 원곡의 상징적인 허밍 모티브를 재해석한 뉴 유케이 개러지 기반의 댄스 팝 곡이다. 료는 "청량하면서도 네오한 색깔을 담은 곡"이라고 소개했다.

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NCT 위시는 이번에도 팀 색깔처럼 청량하고 산뜻한 에너지를 바탕으로 한층 성장한 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 특히 '뚜뚜루뚜' 가사에 맞춰 다같이 움직이는 포인트 안무가 곡의 중독성을 배가시킨다. 그중 손가락으로 입술을 쓸어내리는 안무는 시온이 직접 제작에 참여해 특별함을 더했다.

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'젠지 아이콘'으로 불리는 만큼, 숏폼 챌린지에도 기대가 높다. 사쿠야는 "많은 분이 따라해 주셔야 하기 때문에, 저희도 적극적으로 챌린지를 많이 찍겠다"라며 "저희 추구미라고 해주신 문상민 배우님도 만났는데, 같이 챌린지 찍었으니 많은 기대바란다"고 소망했다.

NCT 위시 정규 1집 '오드 투 러브'는 오는 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 동명의 타이틀곡을 포함한 총 10곡으로 구성됐다.

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재희는 "요즘 세상이 차가운데, 따뜻한 메시지를 담아서 많은 분이 들었으면 한다"라고 했고, 사쿠야는 "정규인 만큼 다양한 노래가 있다, '스티키'가 그 중에서도 다른 매력을 맛볼 수 있다. 힙한 안무도 있고, 가사에 집중해서 들어보시면 좋을 것 같다"고 귀띔했다.

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멤버 모두가 성인이 된 이후 발매하는 첫 앨범이라는 점도 관심사다. 료는 "저와 사쿠야가 성인된 이후 첫 앨범이다. 더 예쁨 받으려 관리했다"라고 했고, 사쿠야는 "성인이 된 만큼, 형들 잘 따라가야겠다고 생각했다. 또 더 나아진 모습으로 활동하고 싶다"고 털어놨다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com