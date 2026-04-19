'체지방률 5%' 신수지, 은퇴 후 터진 식욕 "피자 한판·치킨 두마리 먹어, '이것'으로 관리"

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[스포츠조선 김소희 기자] 리듬체조 국가대표 출신 신수지가 은퇴 후 달라진 체질과 식습관을 솔직하게 털어놨다.

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19일 방송된 JTBC '사연 있는 쌀롱하우스'에는 '리듬 타는 그녀들' 특집으로 가수 박주희와 리듬체조 선수 출신 신수지가 출연해 각자의 몸매 관리 비결을 공개했다.

이날 신수지는 "선수 시절에는 먹고 싶은 걸 제대로 먹지 못해 음식에 한이 맺혔다"며 "당시 키 167cm에 체지방률 5%를 유지했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

이어 그는 "몸무게가 200g만 늘어도 윗몸일으키기 2000번, 줄넘기 2000번을 했다"며 혹독했던 자기 관리 일화를 전했다.

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그러나 은퇴 후에는 억눌렸던 식욕이 폭발했다고 고백했다. 신수지는 "식욕이 터지면서 돼지고기 7인분에 피자 한 판, 치킨 두 마리까지 먹었다"며 "그렇게 지내다 보니 체질이 바뀌어 이제는 조금만 먹어도 살이 더 쉽게 찐다"고 토로했다.

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현재는 유산균을 통해 몸매 관리를 이어가고 있다고. 그는 "유산균을 챙겨 먹으니 붓기가 덜하고 눈바디가 확실히 달라졌다"며 "포만감도 빨리 와서 예전처럼 많이 먹지 않게 됐다. 예전에는 밥 세 공기도 먹었지만, 이제는 스스로 숟가락을 내려놓을 줄 알게 됐다"고 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com