최강희, 49kg까지 살 뺐는데 결국 요요 "운동 안 하고 먹다가 고삐 풀려"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 최강희가 한층 편안해진 근황을 전했다.

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19일 유튜브 채널 '양치승의 막튜브'에는 '배우 양치승 인사드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 배우로 변신한 양치승의 촬영 현장이 담겼다.

이날 촬영장에는 양치승과 절친한 사이로 알려진 배우 최강희가 응원차 방문해 눈길을 끌었다. 그는 배우, 스태프들을 위해 직접 김밥까지 사 들고 와 훈훈함을 자아냈다.

그러던 중 양치승은 예전보다 부쩍 살이 오른 최강희를 보며 "사람들이 '최강희 왜 이렇게 살쪘어요'라고 나한테 물어볼 거 같다"고 말했다. 앞서 최강희는 지난해 50일 다이어트 챌린지를 통해 체지방만 7.7% 감량하는 데 성공했으며, 체중 역시 49kg까지 줄여 화제를 모은 바 있다.

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최강희는 "다시 설거지하던 때 얼굴이 나왔다. 운동 안 하다 보니까 먹는 거를 신나게 먹게 된다"며 "왠지 운동할 때는 이러면 안 될 것 같았는데 고삐가 딱 풀렸다"고 털어놨다. 이를 들은 양치승은 "그래서 이렇게 따뜻하게 입고 왔냐"며 한숨을 내쉬었다.

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이후 양치승은 최강희의 절친인 코미디언 김미자를 보고 다시 한번 한숨을 쉬었다. 김미자 역시 양치승이 헬스장을 운영하던 당시 운동과 식단 관리를 통해 다이어트에 성공한 바 있지만, 몇 개월 사이 눈에 띄게 살이 오른 모습이었다.

여기에 미자가 키우는 반려견까지 통통해진 모습을 보이자, 양치승은 "이 옷도 터지고 다 터진다. 내 속도 터진다"고 말해 현장을 폭소케 했다.