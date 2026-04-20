서희제, 언니 故서희원 떠난 후 첫 고백 "日 여행 제안한 나 때문에..." 오열

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 서희원을 떠나보낸 동생 서희제가 깊은 상실감과 자책을 털어놨다.

Advertisement

20일 대만 매체 ETtoday에 따르면, 서희제는 최근 한 예능 프로그램 녹화에서 언니의 사망 이후 심경을 처음으로 비교적 자세히 밝혔다.

이날 녹화에는 오랜 방송 파트너이자 '영혼의 콤비'로 불린 채강영도 함께 출연했다.

서희제는 "언니가 떠난 뒤 오랜 시간 동안 내 삶은 공백이었다. 내가 무엇을 하고 있는지도 모를 정도로 방황했다"며 그동안의 시간을 돌아봤다. 공식 인터뷰를 자제해왔던 그가 처음으로 꺼낸 진심이었다.

Advertisement

슬픔을 견디는 방식에 대해서도 솔직했다. 그는 "폐인처럼 지낸 것은 아니지만, 어머니와 자주 술을 마셨다"며 "마주 앉아 언니 이야기를 계속하는 것이 유일한 슬픔의 배출구였다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "이야기를 하다 보면 어머니가 늘 오열하셨다"고 덧붙여 안타까움을 더했다.

무엇보다 이날 고백에서 가장 큰 충격을 안긴 부분은 '자책감'이었다.

Advertisement

서희제는 고 서희원이 세상을 떠난 일본 온천 여행이 자신의 제안에서 시작됐다고 밝혔다. 평소 외출을 꺼리던 언니가 당시에는 유독 여행을 원했고, 높은 비용을 이유로 반대하던 어머니를 설득해 결국 여행을 떠났다는 것.

Advertisement

그는 "언니를 떠올릴 때마다 '그때 엄마 말을 들었다면 이런 일이 일어나지 않았을까'라는 생각이 계속 든다"며 눈물을 보였다. 또 "어머니가 '절대 그런 생각을 하지 말라'고 다독였지만, 쉽게 지워지지 않는 죄책감이 남아 있다"고 고백했다.

한편 고 서희원은 가수 구준엽과 20여 년 만에 재회해 2022년 결혼했으나, 2025년 2월 일본 가족 여행 중 급성 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠나 큰 충격을 안겼다.

narusi@sportschosun.com