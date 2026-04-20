'시즌 첫 패배→줄줄이 부상' 빡빡한 일정 속 FC서울 '시즌 첫 위기'…"보약 될 분위기 만들어야 한다"

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]"패한 것이 팀에 보약이 될 수 있는 분위기를 만들어야 한다."

Advertisement

FC서울은 21일 서울월드컵경기장에서 부천FC와 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드 홈경기를 치른다.

서울은 개막 7경기에서 무패를 달리며 펄펄 날았다. 창단 뒤 처음으로 개막 4연승을 달리는 역사를 작성하기도 했다.

불안 요소는 있었다. 빡빡한 일정이었다. 서울은 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기 관계로 다른 팀보다 일찍 시즌을 시작했다. 여파도 있었다. ACLE 경기 탓에 K리그1 2라운드 일정을 바꿨다. 결국 11일 전북 현대(홈)-15일 울산 HD(원정)-18일 대전하나시티즌(홈)-21일 부천(홈)-25일 강원FC(원정)로 이어지는 일정을 소화하게 됐다. 주중-주말로 이어지는 죽음의 레이스다.

Advertisement

탈이 났다. 안데르손, 조영욱에 이어 박수일까지 부상으로 이탈했다. 18일 대전과의 경기에선 최준이 갈비뼈 부상 의심으로 들것에 실려나갔다.

Advertisement

우려는 현실이 됐다. 서울은 어수선한 분위기 속 18일 대전에 0대1로 패했다. 올 시즌 K리그 첫 패배였다. 경기 뒤 김기동 서울 감독이 "확실히 회복이 덜 된 것 같다. 힘들어하는 것을 많이 보였다"고 한숨을 내쉬었다.

위기감이 돈다. 곧바로 또 경기다. 김 감독은 "선수 구성에 있어서 부상 선수가 나오면서 더 타이트해진 것은 사실이다. 안데르손, 조영욱, 최준까지. 교체선수가 원활하지 않다. 경기 형태를 바꿔갈까, 아니면 (지금처럼) 밀고 갈까 고민해야 한다. 우리의 상황에 맞춰서 해나가는 것이 나의 역할이다. 맞춰서 부천전 준비하겠다"고 말했다.

Advertisement

위기감이 돈다. 연패는 절대 안 된다는 각오다. 오히려 이 시기를 발판 삼아 반등해야 한다는 다짐이다. 김 감독은 "계속 이길 수는 없는 상황이다. 패한 것이 팀에 보약이 될 수 있는 분위기를 만들어야 한다고 생각한다. 잘 다독여서 부천전 다른 모습 보여야 하지 않을까 생각한다"며 "패했기 때문에 빨리 반등하는 것이 중요하다고 생각한다"고 목소리에 힘을 줬다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com