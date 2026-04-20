'61세' 이금희 "3번 만나고 청혼, 거절했더니 마음 닫아"...끝내 미혼으로 남은 속사정

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 이금희가 청혼을 거절했던 연애사를 털어 놓았다.

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20일 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 선공개 영상에는 '이금희 가 청혼을 거절했던 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이금희는 "결혼까지 생각한 사람도 있었지만, 결혼은 타이밍인 거 같다"면서 과거 연애사를 털어 놓았다. 그는 "내가 잊지 못할 남자친구는 세 번 만났는데 결혼을 하자고 했다"면서 "나는 그게 되게 무서웠다. '날 뭘 알고?'라는 생각에 1년 정도 만나보고 결혼하자 했는데, 그 사람은 거절로 받아들였다. 나는 진심으로 원했는데, 그 사람은 마음의 문을 닫아 버렸다"고 안타까운 사연을 밝혔다. 이어 그는 이 일이 40대 초반이었음을 덧붙였다.

이금희는 "내가 결혼하고 싶은 마음이 컸을 때 그 쪽에서 뒷걸음질을 치거나, 결혼은 타이밍인 것 같다. 결혼 한 사람들은 타이밍을 잘 맞춘거다"라고 아직까지 미혼인 이유를 밝혔다.

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그러면서 "결혼에 대한 생각은 아직도 있다"는 이금희는 "그런데 그런 사람을 만나질 못했다"고 했다. 이금희는 1965년 생으로 올해 61세다.

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그러자 이영자는 "그런데 짝을 찾아다니진 않잖아?"라고 물었고, 이금희는 "그렇게까지는 아니다. 그러기에는 일이 바쁘고"라고 고개를 끄덕였다.

이에 박세리는 "결혼 못 하는 똑같은 이유다"라며 "노력이 부족하긴 하다"고 이야기해, 미혼인 이금희, 이영자의 공감을 샀다.

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한편 tvN STORY '남겨서 뭐하게'는 이날 (20일) 저녁 8시에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com