[청룡랭킹] 이준혁, 변우석과 정면 대결... 결과는?

출처=이준혁 인스타그램

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이준혁, 청룡랭킹 1위 놓고 변우석과 대결.

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청룡랭킹 남자 배우부문 투표가 막바지로 치닫고 있는 20일 현재 선두는 변우석이다.

지난주 2위 자리에서 선두를 추격하던 변우석은 지난 주말 서서히 점유율을 끌어올리며 역전에 성공했다. 득표율은 30.92%로 점차 페이스를 끌어 올리며 타이틀을 향해 질주하고 있다.

주말까지 선두를 유지하던 이준혁은 이제는 추격자의 입장에서 역전극을 준비하고 있다.

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종료 나흘을 앞두고 역전 당한 이준혁이지만 아직 남은 시간은 충분하다. 충성도 높은 이준혁의 팬덤이 결집한다면 변우석 팬덤도 안심 할 수 없는 상황이다.

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현재 두 후보의 점유율 합계는 약 54%에 이른다. 사실상 두 후보의 2파전으로 압축되는 모양새다.

거기에 두 후보의 격차도 점차 줄어들고 있는 추세다.

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이준혁의 도전이 이어지는 4월 청룡랭킹 남자 배우부분 투표는 24일 자정까지 진행된다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.