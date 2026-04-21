밴드 프랭클FL, 봄 바람처럼 싱그러운 신곡 'Paper Chase' 오늘(21일) 발매

사진 제공=라이트핸즈

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[스포츠조선 정빛 기자] 페스티벌의 슈퍼 루키로 주목받고 있는 4인조 밴드 프랭클리(FRankly)가 21일 정오 신규 디지털 싱글 'Paper Chase'를 발매했다.

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프랭클리는 2000년대의 브릿 팝, 얼터너티브 록을 바탕으로 본인들의 달콤쌉싸름한 감성을 덧칠한 사운드위에, 가식 없이 솔직한 애티튜드와 가사를 더한 음악을 들려주고 있다. 더불어 따뜻한 위로를 전하는 팝부터, 강렬하고 선명한 락 음악까지 폭넓은 스펙트럼을 자랑하며, 각종 페스티벌과 공연에서 대중과 락 리스너 모두를 만족시키고 있다.

새 싱글 'Paper Chase'는 훌쩍 다가온 봄에 어울리는 듣기 편안하면서도 싱그러운 분위기를 자아내는 이지 리스닝 락 음악이다. 곡 전체에서 찰랑이는 악기들과 쉽고 후킹한 보컬 멜로디는 굉장히 팝적이고 경쾌해서 몸을 들썩이게 만들지만, 가사에서는 청춘들이 겪는 문제들을 바라보고 그들의 마음의 짐을 함께 덜어내고자 하는 의도가 엿보인다.

사진 제공=라이트핸즈

곡명인 'Paper Chase'는 원래 영국의 전통 놀이로써 도망가는 사람(토끼)이 종이 조각을 길에 뿌리며 달리면, 쫓는 사람들(사냥개)이 그 종이 흔적을 따라가며 잡는 놀이이다. 그리고 다른 한 편으로는 지식 습득 그 자체보다, 오로지 학위(종이)를 따기 위해 매달리는 피곤하고 치열한 과정을 비유적으로 부르는 표현이기도 하다. 프랭클리는 이 두가지 의미를 하나로 엮어 학업과 취업에 치여 힘겨운 현실의 청춘들을 위한 응원의 메시지를 담아냈다.

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더불어 프랭클리는 이번 싱글의 발매와 함께 곡과 어울리는 밝고 귀여운 영상 컨텐츠를 많이 준비했다고 전하며 많은 기대를 부탁했다. 프랭클리는 지난 EP 앨범 발매시부터 본격적으로 숏 폼 영상 컨텐츠를 다수 릴리즈하며, 많은 리스너들에게 좋은 반응을 이끌어냈고, 이번 역시 다양한 영상들을 팬들과 리스너들에게 선사할 예정이다. 해당 컨텐츠들은 프랭클리의 SNS 채널들을 통해 순차적으로 릴리즈될 예정이다.

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홍대 인근에서 활동을 시작하여 백여 회가 넘는 공연을 통해 리스너들의 입소문을 타고 꾸준히 성장해온 프랭클리는 작년 한해 2025 썸데이 페스티벌, 2025 부산국제록페스티벌, 2025-2026 카운트다운판타지 등 활동 이래 최다 페스티벌들에 출연하며 넘치는 에너지와 퍼포먼스로 빛나는 무대 장악력을 선보이고 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 올해 1월 EP 앨범 발매에 이어 단 3달 만에 새 싱글로 돌아오며 쉼 없는 행보를 이어오고 있는 프랭클리는 올해 내로 더 많은 곡들을 발매할 예정이라고 전하며 꾸준한 관심을 부탁했다.

프랭클리의 새 디지털 싱글 'Paper Chase'는 4월 21일 정오부터 국내외 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com