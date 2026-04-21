아이유가 극찬한 男 배우...케미 이유 있었네 "너무 귀엽고 착해"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 아이유가 변우석을 성격에 대해 칭찬했다.

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21일 유튜브 채널 '아이돌 라디오 유니버스'에는 "완하루에 인간 벚꽃 아이유 등장! 오랜만에 사장님과 함께한 라디오 비하인드"라는 제목으로 라디오 '완벽한 하루 이상순입니다'에 출연한 아이유의 모습이 공개됐다.

이날 아이유는 이상순을 향해 "뵙는 건 너무 오랜만이다"라면서 "여기 오늘 와서 사장님을 뵐 수 있다는 생각에 너무 당연히 1초의 고민도 없이 하고 싶다고 해서 오게 됐다"라며 출연 소감을 전했다. 이어 아이유는 "MBC 라디오국에 진짜 오랜만에 왔다. 좋아하는 곳인데 초대해 주셔서 즐겁게 이야기 나누고 싶어서 오게 된 아이유다"라며 인사를 건넸다.

이상순은 "이번 작품도 너무 기대가 된다. 당연히 볼 거다"라면서 현재 아이유가 출연 중인 '21세기 대군부인'을 언급했다.

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이어 극 중 자신이 맡은 역할을 소개한 아이유는 '대군은(변우석) 어떠냐'라는 질문에 "정말 귀여우신 분이다. TV에서 봤을 때 되게 훤칠하시고 멋있지 않나. 근데 실제로 딱 만났을 때 우석 씨의 가장 대표적인 인상은 '사람이 너무 귀엽고 착하다'"라고 칭찬했다.

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이를 들은 이상순은 "박보검 씨도 그렇고, 그런 분들은 왜 이렇게 다 착한지 모르겠다"라며 "정말 너무하다"라며 웃었다.

이어 아이유는 '음원 내고 콘서트하고 드라마 촬영하고 가수, 배우 병행하는 거 안 힘드시냐'라는 질문에 "물론 체력적으로 힘들 때도 있기는 한데 이걸 안 하면 너무 힘들다"라고 밝혔다.

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그는 "왜냐하면 인생이 재미가 없다. 잘되고 안 되고를 떠나서"라면서 "그 과정에서 오는 자잘한 행복들이 너무 많고 인상을 쓰고 있다고 하더라도 마음은 행복하다"라고 덧붙이며 일에 대한 남다른 애정을 드러내 눈길을 끌었다. 이를 들은 이상순은 "그런데 그게 또 잘 된다"고 하자, 아이유는 "잘 되면 또 그것도 좋다"라며 웃었다.

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한편, 아이유가 출연 중인 '21세기 대군부인'이 전 세계적으로 뜨거운 사랑을 받고 있다.

매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송되는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 속 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 로맨스가 본격화되면서 시청자들의 몰입도도 상승하고 있는 가운데 시청률부터 화제성, OTT 수치까지 싹쓸이하며 글로벌 대세 드라마의 인기를 입증하고 있다.

특히 지난 3, 4회에서는 꽃비 내리는 밤, 성희주와 이안대군의 담벼락 키스부터 키스타임 빅 이벤트가 펼쳐졌던 야구장 데이트까지 다채로운 장면들이 보는 이들의 설렘을 자극했다.

anjee85@sportschosun.com