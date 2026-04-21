유깻잎, 월수입 7천이라더니…양육비 위해 카페 알바 "고정 수입 없어" ('X의 사생활')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 'X의 사생활' 유깻잎이 양육비 충당을 위해 열심히 살고 있는 근황을 공개했다.

Advertisement

21일 방송된 TV조선 'X의 사생활'에서는 유깻잎의 사생활이 공개됐다.

25살, 23살이었던 두 사람은 연애 4~5개월 만에 딸 솔잎을 가지며 결혼을 하게 됐다. 유깻잎은 결혼 준비를 하면서 많이 싸웠다며 "엄마한테 울면서 결혼식 가기 싫다 했다. 화해도 안 하고 결혼식을 올렸다. 둘이 좋아서 하는 결혼이면 안 했을 거다. 무를 수도 없는 상황이었다"고 털어놨다.

아기가 생기고 가족의 행복을 깨달았지만 그 행복은 오래 가지 않았다. 유깻잎은 "보는 관점부터 달랐다. 하나부터 열까지 생각이 달라서 미치겠더라. 제가 원래 부지런한 사람이 아니다. 그걸 엄청 싫어하더라"라며 "유튜브를 운영하면서도 많이 부딪혔다. 잠깐 카페를 나갈 때도 무조건 카메라를 가져갔다. 저보다 오래 하고 잘했으니까 저한테 많은 걸 바랐다"고 최고기와의 갈등을 고백했다.

Advertisement

유깻잎은 유튜브 수입도 몰랐다고. 유깻잎은 "시아버지가 무조건 경제권은 X가 가져가야 한다고 했다. 아버지가 연세도 많으시고 지방 분이시라 직설적인 표현에 제가 적응이 안 되더라. 곧이 곧대로 듣고 상처 받았다"고 시아버지와의 갈등도 이혼의 원인이었다고 밝혔다.

Advertisement

이혼 당시 재산분할은 안 했다고. 유깻잎은 "아무것도 안 주더라. 그래서 아무것도 안 받고 나왔다"고 밝혔다. 양육권을 최고기에게 준 이유에 대해서도 유깻잎은 "(최고기가) 저보다 더 경제권이 있다. 제 성격이 둥글둥글한 성격은 아닌 거 같다. 저보다는 (최고기가) 아기 키우는데 성향이 더 좋을 거 같다"며 "이혼 하고 수입이 0원이었다. 몇 달 동안 수입이 아예 없었다"고 털어놨다.

이에 최고기는 "신혼집도 아버지가 해주신 거라 이혼하고 나서 전세금을 아버지한테 다 돌려드렸다. 저도 아무것도 없는 상태에서 나갔다"고 밝혔다.

Advertisement

뷰티 크리에이터인 유깻잎은 한 달 최고 수입이 7천만 원이라고. 하지만 유깻잎은 카페에서 알바하며 수입을 충당하고 있었다. 유깻잎은 "크리에이터라는 직업이 프리랜서다 보니 고정 수입이 없다"며 "크리에이터 수입은 달마다 너무 다르다. 최저 수입은 0원이다. 양육비도 지급해야 해서 고정적 수입이 필요하다 생각이 들어서 알바를 하게 됐다. 이혼하고 나서 카페 일을 시작했다"고 밝혔다.

Advertisement

이를 몰랐던 최고기는 "카페 일하면서까지 노력하는 줄 몰랐다. 솔잎이를 위해 열심히 일하고 있구나 싶어서 안쓰럽기도 하다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com