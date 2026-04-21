"악질적 범죄, 죗값 치르길" 나나, 강도사건 증인 출석 후 분노의 일침

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 나나가 자택 침입 강도 사건 재판에 증인으로 출석한 뒤 입장을 밝혔다.

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나나는 21일 자신의 SNS에 "지금까지의 모든 악질적 범죄행위에 대한 죗값을 치르길"이라는 글을 게재했다.

이어 나나는 "자업자득(自業自得). 자기가 한 일의 결과를 스스로 받는다"고 덧붙였다.

앞서 이날 나나는 의정부지법 남양주지원에서 열린 강도상해 혐의 사건 3차 공판에 증인으로 출석했다.

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나나는 법정으로 들어서기 전 취재진을 향해 피고인 A씨가 혐의를 부인하고 있는 것과 관련해 "황당하다. 내가 솔직하게 말하면 제대로 된 판단이 나올 것"이라고 말했다.

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이후 법정에서 피고인과 마주한 나나는 "재밌냐. 내 눈 똑바로 쳐다봐라"라며 분노를 표출했다.

이어 나나는 당시 상황에 대해 "어머니의 다급한 소리를 듣고 거실로 나갔는데 강도가 어머니 목을 조르고 있었다"며 "피고인이 들고 있던 흉기를 우선 빼앗으려고 몸싸움을 벌였다. 피고인을 설득하고 애원해서 흉기를 놓게 했다"라고 밝혔다.

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나나는 "왜 이렇게까지 어머니와 내가 이런 수모를 당해야 하는지 모르겠다. 이건 1·2차 가해를 뛰어넘은 가해"라며 "(피고인이) 여기서 그만하고 반성 좀 했으면 하는 바람이다"고 말했다.

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한편, A씨 지난해 11월 경기 구리시 아천동 소재 나나의 자택에 침입해 흉기를 들고 나나와 모친을 위협하며 돈을 뜯어내려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 나나는 몸싸움 끝에 A씨를 제압했고 경찰에 넘겼다.

이후 A씨는 자신이 다쳤다며 나나를 상대로 살인미수 및 특수상해 혐의로 고소했지만, 경찰은 정당방위를 인정해 불송치 결정을 내렸다. 현재 나나는 A씨를 무고 혐의로 맞고소한 상태다.

A씨는 재판에서 주거 침입 사실은 인정하면서도 강도 목적은 없었다고 주장하고 있다.

재판부는 5월 12일 나나 모녀 상해 진단서를 작성한 관계자를 대상으로 증인신문을 진행할 예정이다.

anjee85@sportschosun.com