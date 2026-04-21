육중완, 교육열로 목동 이사했는데..딸 영어 테스트 결과에 '한숨'

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[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 육중완이 9살 딸의 교육을 위해 목동으로 이사했다고 밝혔다.

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21일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 대표 '혼사남(혼자 사는 남자)'이었던 육중완의 결혼생활이 최초로 공개됐다.

이날 육중완은 "아내가 아이를 위해서 모든 걸 바치는 삶을 살고 있다"며 교육을 위해 목동으로 이사까지 했다고 전했다.

하지만 육중완은 "사실 숨 막힌다"라며 "목동 와서 아이들의 안전, 교육은 참 좋은데 나랑 성향이 안 맞는다"라고 속내를 털어놨다.

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이어 "홍대에서 막 신나게 있다가 뭔가 목동에 오면 공허한 느낌이 든다. 나 혼자만 다른 사람인 것 같다"라고 고백해 눈길을 끌었다.

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이를 지켜보던 MC 서장훈은 "아이 학업을 위해 이사했는데, 아이가 공부를 잘하냐?"라고 물었다. 이에 육중완이 곧바로 한숨을 내쉬며 "딸이 영어 유치원을 나왔다. 영어 학원에 다니려고 레벨 테스트했다. '그래도 우리 애가 영어 유치원 나왔으니까, 테스트를 하면 중간은 가지 않을까?' 기대했는데"라면서 또 한 번 한숨을 내쉬어 웃음을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com