이다도시 "양육비 한 푼도 못 받아...16년 번 돈으로 두子 키워" ('A급 장영란')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 이다도시가 "이혼 당시 양육비 한 푼도 못 받았다"라고 털어놨다.

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22일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "이혼 후 양육비 한 푼도 못 받았던 이다도시가 선택한 제2의 삶?(장영란 경악)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 아디도시는 1992년 방송에 데뷔하게 된 계기를 시작으로, 23살 어린 나이에 전남편을 만나 결혼하게 된 사연을 전했다.

이후 이다도시는 KBS '아침마당-부부탐구' 출연 후 방송계 블루칩으로 등극하며 그녀의 전성기가 시작됐다.

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장영란은 "돈도 많이 벌었을 것 같다. 건물 사셨냐"라고 묻자, 이다도시는 "방송 30년 했는데, 초기에는 몰랐기에 (출연료를)비싸게 안 받았다. 매니저는 이후에 생겼다"라고 말했다.

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그러면서 그는 "결혼 16년 만에 이혼했다. 굉장히 힘들었다. 그때 일을 하고 있었던 게 다행이었다. 두 아이를 혼자 키우며 모든 비용을 감당해야 했다"라면서 "양육비는 한 푼도 받지 못했다"라며 생계를 책임지는 동시에 두 아이를 홀로 돌봐야 했던 시간을 털어놨다.

그때 장영란은 "좀 보이시다가 안 보이셨다"라고 물었고, 이다도시는 "계속해서 방송했다. 근데 예전만큼 날마다 나올 정도는 아니었다"라면서 당시 노력 끝에 전임 교수로서도 바빴던 일상을 전했다.

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그는 "이혼하면서 교수를 준비했다. 과거 연세대학교에서 시간 강사로 가르쳤다가 방송을 위해 그만뒀다. 원래 가르치는 일을 좋아한다"라면서 "교수로서 활동하면서 방송에서 예능 쪽으로 일하기가 조금 애매했다"라면서 이후 자연스럽게 방송 노출이 줄어들었던 이유를 설명했다.

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또한 7년 전 프랑스인과 재혼했다는 이다도시는 "같은 서래마을에서 살면서 학부모로 원래 알던 사이였다. 내가 먼저 이혼하고 10년 동안 혼자서 애들 키우면서 정신없이 살았다. 이후 현재 남편이 당시 아내와 이혼을 생각하게 되면서 조언해 주면서 친해지게 됐다"라면서 남편과의 러브스토리를 공개해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com