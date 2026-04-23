“가슴에 딱딱한 게 만져져” 홍지민, 유방암 정밀검사 결과 화들짝

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[스포츠조선 조민정 기자] 뮤지컬 배우 홍지민이 건강검진 결과를 공개하며 자신의 몸 상태를 털어놨다.

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21일 공개된 유튜브 영상에서 홍지민은 남편과 함께 병원을 찾아 건강검진을 받는 모습을 전했다. 그는 "다이어트를 했음에도 불구하고 고혈압, 고혈당, 고지혈증 경계 지점에 있었다"고 밝혔다.

특히 가족력에 대한 우려도 언급했다. 홍지민은 "큰언니가 유방암 진단을 받은 적이 있어 나 역시 유방암 검사를 꾸준히 받아야 한다"고 설명했다.

검진 과정에서는 예상치 못한 상황도 있었다. 그는 "작년에는 없던 딱딱한 게 만져져서 순간 긴장했다"고 털어놨다. 다만 검사 결과 해당 부분은 살이 빠지면서 뼈가 만져진 것으로 확인돼 큰 이상은 없는 것으로 나타났다.

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유방 초음파 검사에서는 작은 물혹이 발견됐다. 의료진은 "유방 피부 바로 아래 5mm도 되지 않는 크기의 물혹으로 특별한 조치는 필요 없다"며 정기적인 검진을 권했다.

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검진을 마친 홍지민은 "걱정했던 부분이 있었지만 큰 문제는 아니라 안심했다"고 전했다.

한편 홍지민은 2006년 사업가와 결혼해 두 딸을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com