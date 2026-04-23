'FC 온라인', 여름 업데이트 로드맵 및 8주년 이벤트 공개

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넥슨은 'FC 온라인'의 '8주년 기념 & 여름 업데이트' 영상을 통해 올 여름 업데이트 로드맵과 이벤트를 공개했다고 23일 밝혔다.

이번 영상에서는 넥슨 이동흠 사업팀장을 비롯해 EA코리아 장재창, 전우환 PD가 출연해 올 4월부터 7월까지 업데이트 될 신규 콘텐츠를 공개하고 개선사항과 8주년 이벤트를 소개했다. 우선 4월에는 이용자 편의성을 개선하는 업데이트가 진행된다. 미등록 선수 일괄 방출, 훈련 코치 다수 동시 제거, 아이템 최대 150종 일괄 삭제 기능을 추가한다. 신규 클래스로는 세계 축구 무대에서 강렬한 인상을 남긴 전설적인 선수들로 구성된 'WG(Warriors of Glory)' 클래스와 대한민국을 대표하는 11인의 선수들의 데뷔 연도 활약상을 담은 클래스 'KHD(Korea Heroes Debut) 클래스' 2종을 출시한다.

5월에는 스쿼드 구성을 생략하고 누구나 즉시 경기를 즐길 수 있는 'KICK-OFF 모드'를 업데이트해 신규 이용자를 비롯해 모든 이용자의 접근성을 높인다. 또 한 명의 선수를 선택해 훈련과 경기를 통해 직접 성장시키는 '선수 키우기'를 'FC 온라인 M(모바일)' 전용 콘텐츠로 선보이며, 해당 선수의 미니 페이스온을 보상으로 제공한다. 이밖에 'FC 온라인' 서비스 8주년을 기념해 8번의 국제 대회에서 대한민국 국가대표로 활약한 선수들로 구성된 'TK(Team Korea) 클래스'도 출시한다.

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북중미월드컵이 열리는 열리는 6월에는 팀을 미리 구성해볼 수 있는 '스쿼드 메이커'를 개편하고 신규 특성 4종을 출시한다. 먼저 '스쿼드 메이커'는 포메이션, 선수 구성 중심에서 팀 및 개인 전술, 훈련 코치까지 함께 설정할 수 있도록 기능이 확장되며, 다른 구단주들의 스쿼드 정보를 불러오는 기능과 커뮤니티 '스쿼드 피드'도 추가된다.

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신규 특성으로는 개인기 성능을 높이는 '트릭스터', 공격 방향 반대에서 오는 공을 즉각적으로 슈팅하면 보다 낮고 빠른 궤적으로 슛이 발동되는 '레이저 슈터' 등을 선보여 새로운 플레이 경험을 제공한다. 7월에는 공식경기 '1vs1'에 월드클래스와 챌린저 사이의 신규 등급 '마스터'를 추가하며, 승급 난이도를 조정하고 챌린저 이상 구간에 강등전을 도입하는 등 전반적인 랭킹 시스템을 개편한다.

넥슨은 'FC 온라인' 서비스 8주년을 기념해 오는 5월 27일까지 '8주년 홈커밍' 사전등록 이벤트에 참여하면 'KHD 클래스' 11인 8강으로 구성된 스쿼드를 제공하며, 이용자의 8년 간의 개인 기록을 열람할 수 있다. 신규 및 복귀 유저를 대상으로 8일간 출석을 완료하면 'KHD' 8강 선수를 거래 제한으로 지급하며, 하루 3경기 플레이 시 추가 보상을 선물한다. 6월 10일까지 이용자들의 많은 관심을 받았던 'DIY 이벤트'를 통해 최대 11강 선수팩 획득 기회를 제공하며, 5월 1일부터 5월 5일까지 '50% 수수료 할인 쿠폰' 등의 보상을 지급하는 '8주년 페스티벌 버닝' 이벤트도 진행한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com