"우리 얼굴이 관전포인트"…르세라핌 첫 VR콘서트 '인비테이션', 무대인사 성료

사진 제공=AMAZE

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 첫 번째 VR 콘서트 '르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션(LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION)' 무대인사를 통해 관객들과 만났다.

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지난 21일 롯데시네마 월드타워에서 진행된 무대인사는 예매 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 르세라핌에 대한 높은 관심을 입증했다. 상영관을 가득 메운 관객들은 르세라핌 멤버들이 등장하자 환호로 맞이했고, 멤버들 역시 반가움을 드러내며 다정하게 인사를 건넸다.

이날 현장에서는 VR 콘서트를 여러 차례 관람했다는 팬들이 다수 등장해 눈길을 끌었다. 이에 멤버들은 "저희가 다섯 명이니 다섯 번 이상은 봐야 하지 않냐"며 웃음을 유발하며 현장 분위기를 한층 부드럽게 만들었다.

멤버들은 직접 관람한 VR 콘서트의 압도적인 몰입감과 촬영 비하인드 에피소드를 전하며 팬들과 깊이 있게 소통했다. 허윤진은 "생각 이상으로 엄청 가까워서 모공이 다 보일 정도였다. 부담스러울 정도로 가까웠지만 그만큼 신기하고 좋았다"며 초근접 VR 콘서트의 특징을 강조했다. 이어 "완전 크로마키 공간에서 촬영해 연출이 어떻게 구현될지 기대했는데 천둥 번개 등 후작업이 더해져 정말 멋있게 완성됐다"며 연출적 완성도에 대한 만족감도 드러냈다.

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또한 멤버들은 각자의 관전 포인트도 직접 소개했다. 김채원은 "VR 콘서트에서만 볼 수 있는 연출과 세트가 많다"며 기대를 당부했으며, 사쿠라는 "의상을 갈아입을 때마다 헤어스타일도 바뀌어 다양한 모습을 볼 수 있다"고 전했다. 홍은채는 "얼굴이 관전 포인트"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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팬들과의 특별한 교감도 이어졌다. 멤버들은 '포토 타임'을 통해 다양한 포즈를 선보였으며, 무대 아래로 내려가 관객들과 더욱 가까이 호흡하며 팬 서비스를 이어갔다. 특히 "콘서트보다 가깝고 팬사인회보다 더 가까운 거리"라는 멤버들의 설명처럼 초근접 VR 콘서트에 대한 기대감을 더욱 높였다.

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연출에 대한 이야기도 이어졌다. 사쿠라는 "VR 콘서트에서만 가능한 인터랙티브 연출이 있어 더욱 재밌게 즐길 수 있을 것"이라고 전했으며, 홍은채 역시 "보다 보면 함께 참여해야 하는 타이밍이 있다. 그 순간을 찾아 즐겨주셨으면 좋겠다"고 관람 포인트를 덧붙였다.

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이어 비하인드 토크도 공개됐다. 허윤진은 "멘트 촬영이 특히 재밌었다. 무대는 여러 번 촬영했지만 멘트는 멤버들끼리 이야기하며 한 번에 촬영했다"며 "르세라핌의 자연스러운 매력이 담겨 있으니 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.

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공식 MD도 소개하여 팬들의 관심을 모았다. 멤버들이 직접 참여한 '돛단배' 디자인에 대해 김채원은 꽃과 네잎클로버, 곰 캐릭터 등을 그렸다고 밝혔으며, 사쿠라는 고양이와 뜨개질, 꽃 등을 그렸다고 설명했다. 허윤진은 네잎클로버와 음표, 손 편지를, 홍은채는 네잎클로버, 별, 체리, 병아리 등을 그렸다고 전하며 팬들의 기대감을 높였다.

'르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션'은 환상적인 푸드트럭과 붉은 행성 등을 배경으로 VR 콘서트 역대 최다 세트리스트의 퍼포먼스를 담고 있다. 현실과 환상을 넘나드는 독창적인 연출과 르세라핌의 파워풀한 에너지를 사각지대 없이 즐길 수 있어 관람객들의 호평을 얻고 있다. 무대인사를 성공적으로 마친 '인비테이션'은 롯데시네마에서 관객들과의 만남을 이어가고 있으며, 다양한 이벤트와 함께 극장가 열기를 이어갈 예정이다.

한편, '르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션'은 지난 15일 롯데시네마 월드타워에서 단독 개봉했으며, 오는 5월 26일까지 상영된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com