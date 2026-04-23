김희철, 브라이언 인성 폭로에 내놓은 해명 "선배님들이 많이 얘기했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 슈퍼주니어 김희철이 브라이언의 과거 인성 폭로를 쿨하게 인정했다.

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김희철은 22일 자신의 계정을 통해 "시력 이슈. 지금은 렌즈 삽입해서 아주 잘 보여요"라며 "근데 나 선배님들이 많이 얘기하긴 했다"고 브라이언의 폭로에 대해 쿨하게 인정했다.

브라이언은 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 연습생 시절 김희철을 싫어했다고 밝힌 바 있다. 은혁을 만난 브라이언은 과거 SM엔터테인먼트 시절 이야기를 나누다 "연습생 때 희철이를 XX 싫어했다"고 밝혔다.

브라이언은 "지금은 희철이 좋아하지만 드림팀 연습생 때 희철이를 싫어했던 게 시력이 안 좋았던 걸 몰랐다. 어느날 청담동에서 걸어가는데 내가 먼저 알아봤다. SM에서 봤던 앤데 인사를 안 하더라. 내가 먼저 인사를 했는데 '아 네'하고 쌩 지나가더라"라고 폭로했다.

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브라이언은 "그래서 내가 숙소 가서 환희한테 말했다. (환희가) '신인들이 인사를 안 하냐' 해서 '그러니까. 나도 기분이 이상해'라고 얘기하는데 마침 매니저가 들어왔다. 그래서 '드림팀 애들이 안사 안 한다'고 말했다"고 밝혔다. 이에 은혁은 "어느 순간부터 저희 연습생 때 SM 예절 수업이 생겼다. 형이 얘기해서 생긴 거 아니냐"고 의심해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com