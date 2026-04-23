송지효, 여배우 관리받고 확 어려졌다..붓기 싹 정리 "얼굴이 주먹만 해"[종합]

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 관리 후 한층 또렷해진 미모로 시선을 사로잡았다.

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23일 송지효의 유튜브 채널에는 "(광고X) 오늘부터 관리를 결심한 지효의 뷰티데이 (EN)"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 송지효는 강남의 한 뷰티숍을 찾아 마사지 등 다양한 관리를 받으며 '셀프 케어 데이'를 보냈다. 그는 "목과 어깨가 많이 뭉쳐 있어 이를 풀고 전체적인 라인을 정리하려고 한다"며 "얼굴이 환해 보이려면 이런 라인 정리가 함께 이뤄져야 시너지 효과가 난다"고 설명했다.

특히 마사지를 위해 상의를 탈의하고 가운만 착용한 채 등장한 송지효는 "조금 야해 보일 수 있다"며 "관리를 받으려면 노출이 있는 옷을 입어야 해서 양해 부탁드린다. 불편하면 모자이크 해달라"라고 말해 폭소를 안겼다.

전문가의 손길을 거친 뒤 그는 한결 개운해진 모습으로 등장해 "너무 잘 받았다. 정말 개운하다"고 만족감을 드러냈다. 이를 본 PD는 "얼굴이 주먹만 해졌다"고 감탄해 눈길을 끌었다.

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이후 송지효는 식단 관리를 위해 포케로 식사를 하고, 헤어숍으로 이동해 스타일 변신에 나섰다. 최근 유행 중인 레이어드 컷으로 변신한 그는 한층 가벼워진 분위기를 자아냈다.

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모든 관리를 마친 송지효는 "기분이 너무 좋다. 두 계절 정도는 이 스타일로 지내도 될 것 같다"며 특유의 털털한 매력을 드러냈다. 이에 헤어 디자이너가 "두 계절은 어렵다"고 웃으며 말리자, 그는 "그럼 기간을 좀 조율해보겠다"고 응수하며 유쾌하게 영상을 마무리했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com