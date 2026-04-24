조혜련 "子 우주, 원서 40곳 냈는데 다 떨어져..취업 대신 워홀 간다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 아들 우주의 근황과 함께 취업 현실에 대한 솔직한 심경을 전했다.

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23일 유튜브 채널 '머니그라피'에는 "조리돌림과 깊생토론을 넘나드는 허간민의 고민상담 필리버스터 (w. 조혜련) | B주류초대석"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 구독자들의 사연을 읽으며 고민 상담을 이어갔다. 한 구독자가 "백수인데 엄마 눈치 안 보고 누워있을 방법이 필요하다"고 털어놓자, 조혜련은 "이건 내가 본 적 있는 모습이다. 내 남동생도 그랬고 아들 우주도 그랬다"며 공감 섞인 반응을 보였다.

이어 그는 "일을 안 하고 집에 있는 건 그렇다 쳐도, 제일 화가 나는 건 누워 있는 것"이라며 "최소한 앉아는 있어야 한다. 정말 미안하면 서 있어야 한다"고 솔직한 입담을 드러내 웃음을 자아냈다.

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조혜련은 "미안한 마음이라도 갖고있으면 밉지 않다. 근데 먹자 마자 드러눕고, 낮 2~3시가 돼도 안 일어나면 너무 화난다"며 "적어도 집에 있으면 싹 정리해놔야 한다. 그리고 사람들이 나가면 그때 '에라 모르겠다'하고 누워도 된다. 그건 매너의 문제"라고 강조했다.

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다만 그는 "취직을 못하는 건 죄가 아니다"라며 아들 우주의 근황도 전했다. 조혜련은 "취직 할 곳이 없다"고 현실적인 청년 실업 문제를 언급했다.

조혜련은 "우주가 청강대 게임기획학과를 갔다. 한 학년에 250명을 뽑았는데 코로나가 터졌다. 그때는 한참 유행이었는데 갑자기 AI가 터지더니 사람들이 게임을 안한다"며 "그래서 이제 게임을 기획할 일이 없다"고 설명했다. 결국 우주는 호주 시드니로 워킹홀리데이를 떠난다고. 조혜련은 "얘가 거짓말이 아니라 40군데에 원서를 냈다. 근데 다 떨어졌다"며 "그러니 얘가 죄인은 아니다"라고 라고 덧붙이며 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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한편 조혜련은 2012년 이혼 후 2014년 비연예인과 재혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com