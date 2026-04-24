신봉선, 11kg 감량후 피부톤까지 변했다..민낯→전문가 손길에도 '차이 無'

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 신봉선이 한층 물오른 미모로 눈길을 끌었다.

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23일 신봉선은 자신의 SNS 계정에 "? 가기 전, ? 나온 후. 그냥 그렇다고요"라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진에는 미용실 방문 전후의 모습이 담겨 시선을 끌었다. 신봉선은 꾸밈없는 자연스러운 일상 모습부터 스타일링을 마친 뒤 한층 정돈된 분위기의 모습까지 대비되게 공개하며 변화를 보여줬다.

특히 최근 11kg 감량에 성공한 그는 이전보다 더욱 갸름해진 턱선과 또렷해진 이목구비로 물오른 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.

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사진을 본 팬들은 "둘 다 예쁘다", "차이가 뭐냐", "리즈 갱신이다" 등 다양한 반응을 보이며 응원을 보냈다.

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앞서 신봉선은 최근 유튜브 채널 '조동아리'에 출연해 다이어트 과정과 건강 변화에 대해 솔직하게 털어놓은 바 있다.

그는 다이어트를 결심하게 된 계기에 대해 "갑상샘 기능 저하증으로 인해 살이 급격히 늘었다. 몸도 많이 피곤해지면서 스스로를 내려놓게 됐고, 4년 만에 10kg 이상이 증가했다"고 설명했다. 이어 "얼굴은 티가 덜 났지만 몸이 많이 달라져 다이어트를 결심하게 됐다"고 전했다.

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또한 다이어트 보조제 광고를 하게 된 배경에 대해 "건강을 해치지 않으면서 요요 없이 감량하고 싶다는 생각이 광고 방향과 잘 맞았다"며 "촬영 기간 동안 최대한 유지하며 6번이나 광고를 연장해 3년째 이어오고 있다"고 밝혔다.

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신봉선은 건강 상태 변화도 전했다. 그는 "예전에는 몰랐던 생리 주기나 붓기 변화도 체감하게 됐다"며 "식단과 운동을 병행하면서 피부톤까지 달라졌다"고 말했다.

특히 "식단보다 운동이 더 중요하다고 생각한다"며 "아침 수영을 비롯해 발레와 테니스까지 꾸준히 병행하고 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com