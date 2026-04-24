'초혼' 백합, 주변 우려에도 ‘돌싱’ 상철♥과 결혼 결심.."빨리 아이 갖고 싶어"

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[스포츠조선 이게은기자] 22기 상철, 백합 커플이 결혼에 대해 언급했다.

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23일 '촌장엔터테인먼트TV'에는 '입담 터진 22기 상철!! 두 여자를 휘저어놓는다!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

백합은 "언제 결혼 계획이신지?"라는 제작진의 질문에 "아직 정해진 건 없는데 하면 얘랑 할 거다"라며 상철을 바라봤다.

또 백합은 "저희 부모님도 제가 결혼을 하겠다고 하면 '어쩔 거야'라는 반응이다. 저는 (상철이 돌싱이라는 점을) 신경 안 쓰는데 친구들이나 주변에서 많이 걱정한다. 안 그래도 (상철이) 신경을 쓰고 있어서 더 신경 쓸까 봐 걱정"이라고 덧붙였다.

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또 제작진은 "2세를 빨리 갖고 싶은 생각이 있을 것 같다"라며 궁금해했고 백합은 "둘 다 나이가 있으니 그렇다. 진짜 아이를 너무 갖고 싶다"라고 말했다. 상철도 "분발해야 하지 않을까 싶다"라고 이야기했다.

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한편 상철은 '나는 솔로' 22기 돌싱 특집 출연자로 정희와 최종 커플이 됐지만, 3개월 교제 끝 헤어졌다. 이후 '나솔사계'를 통해 싱글 백합을 만나 연인으로 발전했다.

joyjoy90@sportschosun.com