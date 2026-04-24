기안84, 주지 스님도 인정했다...죽비 건네며 "전생에 스님이었을 듯"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 현종 스님으로부터 뜻밖의 평가를 받아 눈길을 끌었다.

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23일 한혜진의 유튜브 채널에는 '백팔배 하러 갔다가 천배하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 한혜진은 이시언, 기안84와 함께 강릉 현덕사를 찾았다.

이날 현덕사에 도착한 기안84는 "옛날에 왔던 곳이다. 만화 연재할 때 왔었다"고 떠올렸다. 이어 세 사람을 맞이한 현덕사 주지 현종 스님은 기안84를 보자마자 "이 친구는 본 것 같다"며 기억을 더듬었다. 이에 기안84는 "11년 전에 컴퓨터 들고 그림 그리려고 예전에 한 번 왔다"고 말했고, 현종 스님은 "기억 난다. 젊은 친구가 컴퓨터 가지고 와서 그림 그리고 방안에 처박혀 있었던 게 기억난다"며 반가움을 드러냈다.

이후 현종 스님은 세 사람과 대화를 나누던 중 "저녁에 백팔배 할 거다. 천배 해볼까?"라고 제안했다. 그러자 기안84는 "예전에 한번 사백몇십 번 하고 천배에 실패했다"고 털어놨고, 현종 스님은 "그걸 왜 못하냐. 같이 하자. 나도 하겠다"며 세 사람의 도전을 이끌었다.

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또 현종 스님은 기안84를 바라보며 "느낌이 되게 좋다"고 호감을 드러냈다. 이에 한혜진은 "약간 스님이 될 상이냐"고 물었고, 현종 스님은 즉각 "그렇다. 스님이 되면 정말 좋다"고 답했다.

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산책을 마친 세 사람은 현종 스님과 함께 천배에 돌입했다. 특히 현종 스님은 죽비를 기안84에게 직접 건네며 쳐보라고 했고, 기안84가 죽비를 치며 절을 이어가자 "죽비를 그렇게 잘 칠 수가 있냐. 너무 잘 친다. 전생에 스님이었나 보다"라며 칭찬했다.

세 사람은 온몸이 땀으로 젖는 강행군 끝에 천배를 마치는 데 성공했다. 이시언은 "처음에는 태건이도 이제 곧 태어날 거고 아내도 아기 낳고 건강했으면 좋겠다고 기도했다. 그런데 200번 하고 나니까 아무 생각이 안 났다. 어떻게든 해내야 한다는 생각밖에 안 났다. 중간에 포기하면 나의 바람들이 이루어지지 않을 거 같았다"며 천배를 마친 소감을 밝혔다.

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한혜진 역시 "꼭 해내겠다는 집착 같은 게 있었다. 처음에는 투지에 활활 탔다. 내가 내 몸에 지고 굴복했다. 그러고 나서 잠깐 쉬고 뒤의 500배는 몸이 너무 힘든데 아무 생각 안 나면서 갑자기 눈물이 막 났다"고 털어놨다.

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기안84는 "아무 생각 없이 천배 하다가 실패한 얘기 했더니 갑자기 스님이 한번 하자고 하셔서 정말 얼떨결에 했는데 할 때는 사실 좀 많이 괴로웠는데 끝내고 나니까 뿌듯함도 있다"고 전했다. 이어 "한혜진 때문에 다리가 아프고 몸이 아픈 그 미움을 참회하는 마음으로 기도한다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.