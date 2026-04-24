"사랑해 지혜야" 옥택연, 오늘(24일) 결혼 '10년' 열애 결실...황찬성 사회·2PM 축가 '특급 의리'

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우이자 그룹 2PM 멤버 옥택연이 오늘(24일) 품절남 대열에 합류하며 인생의 새로운 출발선에 선다.

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옥택연은 24일 서울 중구에 위치한 신라호텔에서 4살 연하의 비연예인 여성과 결혼식을 올린다.

예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초청된 가운데 비공개로 진행될 예정으로, 조용하면서도 따뜻한 분위기 속에서 두 사람의 시작을 축복할 것으로 보인다.

이로써 옥택연은 2PM 멤버인 황찬성에 두 번째로 품절남 대열에 합류하게 됐다.

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특히 이날 결혼식에는 2PM 멤버들이 모두 참석해 의리를 빛낼 예정으로, 황찬성이 사회를 맡고 다른 멤버들이 축가를 부르며 의미를 더한다.

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앞서 옥택연은 지난 2020년 열애 사실을 인정, 두 사람은 약 10년간 교제해 온 것으로 알려졌다.

이러한 가운데 지난해 2월 프랑스 파리에서 촬영한 프러포즈 스냅 사진이 유출되면서 결혼설이 불거지기도 했다.

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이후 옥택연은 같은 해 11월 직접 결혼을 발표하며 진심을 전했다. 그는 "오랜 시간 나를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다"며 "서로에게 든든한 존재가 되어 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다"고 밝혔다.

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또한 옥택연은 12월 열린 KBS 연기대상에서 미니시리즈 부문 남자 우수상을 받은 뒤, "사랑해 지혜야"라며 여자 친구의 이름을 밝히며 애정을 드러내 화제를 모으기도 했다.

한편, 옥택연은 결혼 후에도 가수, 배우 활동으로 바쁜 행보를 이어갈 전망이다. 2PM은 오는 5월 9일과 10일 일본 도쿄돔에서 데뷔 15주년을 기념한 6인 완전체 단독 콘서트를 개최한다.

anjee85@sportschosun.com