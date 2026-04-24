"작년까지 복귀 준비했는데"...이남희, 40년 연기 인생 마치고 오늘(24일) 발인

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[스포츠조선 조민정 기자] 연극과 스크린을 오가며 40여 년간 연기 인생을 이어온 배우 이남희가 영면에 든다.

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24일 오전 10시 20분 서울 서대문구 연세대학교 신촌장례식장에서 고 이남희의 발인식이 엄수된다. 장지는 서울시립승화원이다.

고인은 평소 지병을 앓아온 것으로 전해졌으며 지난 22일 오후 5시께 세상을 떠났다. 향년 64세. 갑작스러운 비보에 연극계와 연예계의 추모가 이어지고 있다.

1962년생인 이남희는 1983년 연극 '안티고네'로 데뷔해 '오셀로', '세일즈맨의 죽음', '남자충동', '해변의 카프카' 등 굵직한 작품 무대에 오르며 존재감을 쌓아왔다. 깊이 있는 연기와 무대 장악력으로 한국 연극계를 대표하는 배우로 평가받았다.

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연기력을 인정받아 2011년 제4회 대한민국 연극대상 남자연기상, 2012년 제48회 동아연극상 연기상을 수상하며 실력을 입증했다.

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스크린과 브라운관에서도 활약을 이어갔다. 영화 '검은 사제들', '강철비2: 정상회담', 드라마 '육룡이 나르샤', '닥터 프리즈너', '꼰대인턴' 등에서 묵직한 존재감을 남겼다.

특히 지난해까지도 무대 복귀를 준비하며 연기에 대한 열정을 이어온 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com