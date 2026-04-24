김준호 "떨어진 주식 다 빼서 섬 살 것"...장모님 뒷목 잡게한 '한국판 보라보라' 꿈('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 김준호가 "나만의 공간이 필요하다"라며 서울과 멀리 떨어진 섬을 통째로 구매하기 위해 통영을 찾았다.

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26일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '통영의 아들' 허경환과 김준호, 최진혁, 육중완의 좌충우돌 통영 여행기가 공개될 예정이다.

최근 김준호는 "나만의 공간이 필요하다"라며 서울과 멀리 떨어진 섬을 통째로 구매하기 위해 통영을 찾았다. 또 다른 유부남 육중완도 "나도 섬을 사려고 했다"라고 집을 떠날 명분을 만들려는 김준호에게 공감했다. 섬을 산 할리우드 배우들을 언급하며 한국판 '보라보라 섬'을 꿈꾸는 김준호에게 허경환은 "돈 없잖아요"라고 팩트 폭행(?)을 시전했고, 이에 김준호는 "지금 내려간 주식을 다 빼면 딱 살 수 있는 가격이다"라고 말해 장모님인 김지민 母를 분노케 했다는 후문이다.

이어 통영이 고향인 허경환은 무턱대고 섬을 구매하려고 하는 김준호를 위해 통영 인프라를 알려주겠다며 일일 통영 가이드로 나섰다.

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전통 시장을 찾은 이들은 선거 유세장을 연상케 하는 허경환의 인기에 깜짝 놀랐다. 허경환의 유행어를 쏟아내며 열렬히 반기는 상인들의 모습에 "여기는 유행어 마을이냐"라는 탄성이 터져 나오기도 했다. 심지어 허경환의 8촌 누나부터 허경환 父 여사친의 손녀까지, 어디를 가나 허경환 가족과 연이 있는 상인들이 가득했다. 과연 통영을 주름잡은 '경환 유니버스'의 끝은 어딜지 관심을 모은다.

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허경환은 "여자 친구를 통영에 데리고 오면 바로 결혼하는 것"이라며 '통영 슈퍼스타'로서의 고충까지 털어놨다. 심지어 실제 여자 친구를 통영에 몰래 데리고 오려다 실패한 적도 있다고 밝혔다. 과연 허경환의 연애를 막아선 충격적인 장애물은 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.

'통영의 슈퍼스타' 허경환이 일일 가이드로 나선 통영 여행기는 26일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com