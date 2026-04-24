'신지♥' 문원, 결혼 반대 사건에 일 다 끊겼다 "물류센터·청소 알바로 버텨" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] '편스토랑' 문원이 지난해 결혼 반대 사건 후 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.

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24일 방송된 KBS2 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 신지와 문원이 출연했다.

커플 신발을 신고 손을 꼭 잡은 채 입장한 두 사람. 두 사람은 5월 2일 결혼을 앞두고 있다. 첫 방송 동반 출연에 신지는 "어떤 모습이든 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 떨리는 마음을 드러냈다.

연애 3년 만에 같이 살게 된 두 사람. 문원은 "맨 처음에는 어려운 사람이었고 두 번째로는 존경할만한 사람이구나 싶다. 내 자신을 많이 변화시켜준 거 같다"고 신지에게 고마워했다.

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신지는 "나는 안정감이 생겨서 좋다. 무대에서 내려오면 많이 공허한데 그 공허함이 싫어서 집에 오자마자 TV를 켜고 자기 직전까지 봤다. 이제는 안정감도 있고 뭘 하든 자기가 손 하나 까딱 안 하게 해주니까"라며 "나 안 만났으면 작년에 그렇게까지 주목 받지 않았을 텐데"라고 지난해 결혼 발표 후 불거진 전국민 결혼 반대 사건을 언급했다.

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신지는 "이 사람이 특히 힘들었다. 공연도 다니고 축가도 다녔는데 일들이 뚝 끊겼다"고 털어놨다.

이에 문원은 아르바이트를 하며 생계를 꾸렸다고. 문원은 "제가 할 수 있는 일을 찾다가 물류 센터, 계단 청소일을 했다. 손 놓고 쉴 수는 없어서 보탬이 되고자"라고 털어놨다.

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이에 신지는 "코요태 멤버들도 걱정을 많이 했다. '문원은 괜찮냐' 해서 '오늘도 청소 알바 하러 갔다' 하니까 진짜 성실하고 좋은 친구라고 하더라"라고 밝혔다.

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문원은 자신의 논란에 대해 "그건 어쩔 수 없다 생각한다. 신지를 많이 좋아해주는 사람들의 걱정이니까 그만큼 노력해서 보여드리는 거밖에 답이 없다 생각한다"고 덤덤하게 밝혔다.

이에 신지는 "지금도 충분하다. 남들한테 보여지는 게 다가 아니다. 우리가 느끼는 게 있고 주변 사람이 느끼는 게 있으니까. 난 지금도 충분히 만족스럽고 존경스럽다"고 문원을 향한 애정을 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com