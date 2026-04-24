'이혼' 안재현 "부인·자식 없는 팔자..애처롭다" 충격 점사에 '눈물'

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 배우 안재현이 점사를 듣던 중 눈물을 쏟았다.

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24일 방송된 tvN 예능 프로그램 '구기동 프렌즈'에는 무속인 고춘자, 이다영을 만나러 간 장도연, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진의 모습이 그려졌다.

이날 무속인은 안재현을 쳐다보며 "말씀드릴 게 많은 분이다"라고 말문을 열었다.

이어 무속인은 "무당, 박수, 스님이 되는 사주다. 원래 본인은 사주에 부인도 없고, 자식도 없고 부모 덕도 없고 형제 덕도 없다"며 안타까워했다.

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이어 "그만큼 나 홀로 일어서는 중심이 강하다. 스스로 자신감이 있으면 세상 무서울 게 없는 사람인데, 마음의 상처를 스스로 자꾸 긁는다. 너무 위축돼 있다. 자신감 있게 어깨를 펼쳐라. 지나간 과오는 끝이다. 너무나 대단하고 강한 사람이니까 스스로가 자기한테 용기를 줘야한다. 집 밖을 나오고 몸에 보양되는 음식을 먹어라"라고 말했다.

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그러면서 "안재현 씨는 사랑에 너무 배고픈 사람이다. 부모, 형제가 있어도 진실한 사랑에 너무 배고프다. 안타깝고 애처롭다. 내가 받아본 적이 없으니까 진정한 사랑이 뭔지 모른다"라고 말했다.

이를 듣던 안재현은 눈시울을 붉혔고, 경수진과 장도연은 안재현을 위로하며 함께 울었다.

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이후 안재현은 제작진과의 인터뷰에서 "오랜만에 나를 통해서 슬픈 영화 한 편을 본 것 같았다. 생각보다 마음이 더 편했다. 큰 소리 낼 일 없게 사는 것도 좋은 인생인 것 같다"며 "다만 자신감 있게 말하는 건 중요하다는 걸 배운 하루였다"라고 담담하게 말했다.

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jyn2011@sportschosun.com