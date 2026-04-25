'오상진♥' 김소영, 둘째 황달 치료 고백 "갑자기 수치 높아져"..아들 이름 첫 공개

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김소영이 둘째 아들의 이름을 처음 공개했다.

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25일 유튜브 채널 '김소영의 띵그리TV'에는 '드디어 공개하는 김소영 오상진 둘째 이름은?! -8kg 다이어트 비결 & 출산 비하인드 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김소영은 조리원에서의 근황을 전했다.

김소영은 "첫 주에 들어와서는 내가 몸이 붓고 아팠고, 둘째 주에는 사실 아기가 갑자기 황달 수치가 높아져서 치료받았다"고 털어놨다.

이어 "그래서 내가 즐겁게 브이로그를 찍을 상황이 아니었다. 마사지 같은 것도 하나도 못 하고 일주일 동안 아기만 보고 있었다"고 말했다. 그러면서 "즐거운 조리원 라이프는 이번 주부터 즐기고 있다. 다행히 지금은 아기가 엄청 건강해졌다"고 덧붙였다.

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한편 김소영은 둘째의 이름을 오수호라고 지었다고 밝혔다. 또 첫째 딸 수아와는 확실히 다른 아들의 모습을 보며 "얼굴은 닮았는데 (진짜) 남자아이 같다. 딱딱하고 우유 먹는 것도 저돌적이다. 수아는 힘없는 아기새 같았는데 얘는 눈빛이 다르다"고 말했다.

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이후 목욕 수업을 하던 선생님이 아들이 누구를 닮았는지 묻자, 김소영은 "선생님들이 오실 때 아빠 닮았다고 하신다"고 웃으며 답했다. 이에 선생님 역시 "아빠 모습이 많이 있다"고 말했다.