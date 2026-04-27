'3인 복귀' 뉴진스, 어도어 서포트 속 복귀 카운트다운? 코펜하겐 스튜디오 예약설

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스의 복귀가 다가오고 있다.

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최근 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 덴마크 코펜하겐에 있는 한 녹음 스튜디오의 스케줄표가 유포됐다. 여기에는 13일부터 17일까지 'ADOR/LL'이라는 이름으로 예약된 일정이 담겼다.

이에 뉴진스가 해당 스튜디오에서 새 앨범 작업을 한 것이 아니냐는 추측이 나왔다.

특히 뉴진스는 12일 해린과 혜인, 하니가 코펜하겐의 한 매장에 방문한 모습이 포착돼 화제를 모은 바 있다. 어도어 역시 "하니를 포함한 뉴진스 멤버들이 스태프와 함께 코펜하겐에 방문한 것이 맞다"고 밝혔다. 그리고 그 다음날인 13일부터 5일간 어도어가 스튜디오를 예약한 것이 드러나면서 뉴진스의 복귀설이 재점화됐다.

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뉴진스는 2024년 11월 어도어가 전속계약을 위반했다며 계약해지를 선언했다. 어도어는 전속계약 유효확인의 소 등을 제기했고, 재판부는 지난해 10월 어도어의 손을 들어줬다. 뉴진스는 패소 후 항소의 뜻을 밝혔지만, 마음을 바꿔 어도어로 복귀하기로 했다.

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다만 그 과정은 험난했다. 어도어가 해린과 혜인이 소속사로 복귀하기로 했다고 발표하자 민지 하니 다니엘도 복귀 의사를 밝혔으나 어도어로부터 회신을 받지 못했다는 입장을 냈다. 이에 어도어는 해린과 혜인을 제외한 3인과는 사전 협의가 없었다고 선을 그었다. 이후 하니는 어도어로 돌아왔고, 어도어는 다니엘에게 계약 해지를 통보하는 한편 다니엘과 그의 가족 1인, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 총 431억원 규모의 손해배상 소송을 냈다. 민지의 거취 문제는 아직 결정되지 않았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com