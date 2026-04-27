천하의 유재석도 NG 7번 내고 퇴출…김용만, 울렁증 만든 '빌런' 자처

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[스포츠조선 정안지 기자] 김용만이 과거 유재석이 방송 중 울렁증이 생긴 이유를 밝혔다.

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지난 26일 유튜브 채널 '조동아리'에는 "시즌1은 여기까지입니다ㅣ시즌2로 돌아오겠습니다... 꼭..."이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 세 사람은 460만 조회수를 기록한 유재석 편을 언급하는 과정에서 유재석의 초창기 시절에 대한 일화를 공개했다.

김용만은 "유재석이 굉장히 성실했고 재밌는 친구였다. 성실함과 재밌음이 세월과 함께 묻어나니까 어마어마한 힘이 됐다"라고 떠올렸다. 이를 들은 지석진은 "재미있고 성실한데 초반에 울렁증 때문에 긴장을 했다"고 하자, 김용만은 "내가 한몫했다"라고 말해 사연에 궁금증을 자아냈다.

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그는 "콩트에서 나랑 파트너 식의 뭐가 있었다. 그런데 녹화 중 NG를 7번 내면서 그 코너에서 아웃이 됐다. 녹화 중 PD가 '유재석 씨 다음 주에 나와라. 오늘은 됐다'라고 하면서 트라우마가 생겼다"라면서 당시 울렁증과 함께 긴 무명 생활에 돌입했던 유재석에 대해 밝혀 눈길을 끌었다.

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또한 김용만은 "첫 회는 재석이로 성공했다"라면서 "0회를 다시 봤는데, '게스트로 재석이가 나와야 한다'고 할 때 내가 반농담으로 '걔는 과대 포장 돼 있다'고 했더니 김수용이 '걔 쓰레기다'라고 하더라"라고 해 웃음을 안겼다.

이에 '조동아리' 제작진은 증거 화면을 공개, 지석진은 유튜브 콘텐츠 '핑계고'의 시작을 언급하며 "처음에는 '잠깐 도와달라'고 해서 공원에서 가볍게 토크하는 형식으로 시작했다"고 말했다. 이어 "생각보다 너무 잘 되면서 지금은 거의 공룡같은 콘텐츠가 됐다"고 덧붙였다.

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그러자 김용만은 유재석을 향해 "거품"이라고 했고, 지석진은 "쓰레기"라고 말해 폭소를 자아냈다.

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당시 발언 언급에 나락을 감지한 김수용은 "재석이는 건들면 안 된다"라고 말을 바꿔 웃음을 안겼다. 이어 김용만은 "재석이와 함께하는 게 사실은 본체다. 그런데 재석이가 너무 거물이 됐다. 너무 커졌다"라면서 "처음엔 이렇게까지 커질 줄은 전혀 몰랐다"라고 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com