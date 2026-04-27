안효섭, '사내 맞선' 영어 연기가 기회 됐다..."'케데헌' 이렇게 잘될 줄 몰라"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 안효섭이 '사내 맞선' 영어 연기 덕분에 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 목소리 연기 기회를 얻게 된 비하인드를 공개했다.

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26일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '한두 마디 들어보니까 너 토크쇼에 좀 나가야겠어..'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 안효섭이 게스트로 출연했다.

이날 정재형은 "사실 '사내 맞선' 영어 연기 때문에 '케이팝 데몬 헌터스'로 넘어갔다는 이야기가 너무 재밌었다"며 말문을 열었다.

이에 안효섭은 "그때 '이래서 뭐든 열심히 살아야 되는구나'라는 생각이 들었다. 기회라는 게 어디서 올지 모르는 거라는 걸 너무 느꼈다"고 밝혔다.

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그는 "그때 당시에는 (영어 대사가) 대본에 나와 있으니까 그냥 한 거였다"며 "그런데 매기 강 감독님이 (성우) 오디션을 정말 많이 보셨다더라. 진우 역할 목소리 오디션을 정말 많이 봤는데 막혀 있는 상황에서 우연히 '사내 맞선'을 봤는데 거기서 잘 봐주신 거 같다"고 설명했다. 이어 "솔직히 이렇게까지 잘될 줄도 몰랐다. 물론 재밌다고 생각은 했다"며 "겸손하게 모든 일을 열심히 다 해야겠다는 생각을 정말 많이 했다"고 덧붙였다.

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정재형은 과거 JYP 연습생 출신인 안효섭이 '케이팝 데몬 헌터스'에서 아이돌 그룹 사자보이즈 리더 진우의 목소리 연기를 맡은 점에 대해 "세계관이 확장된 느낌"이라며 "'사내 맞선'에서 영어 대사 때문에 감독님이 시나리오 보고 있던 사람이라면 널 너무 원했을 거 같다. 심지어 아이돌 연습생도 했으니까 이게 너무 자연스럽다. 이 세계관 뭐냐"며 놀라워했다.

안효섭 역시 "진짜 모든 게 연결돼 있더라. 내가 했던 모든 노력이나 과정들이 다 역시 내가 믿었던 대로 소중했다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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또한 안효섭은 오스카 시상식 참석 당시 심정도 전했다. 그는 "나는 그냥 보이스 액터이니까 솔직히 부담스러웠다. 전날 밤 샤워하면서 내가 상 받는 것도 아닌데 갑자기 심장이 뛰었다"며 "그런데 갑자기 떨리고 불안한 감정이 너무 감사했다. '언제 이런 기분을 느껴보겠냐'라는 생각이 들면서 진짜 내일 즐겨야겠다고 생각했던 거 같다"고 말했다.