명품백만 수억대...고준희 "남자는 배신해도 에르메스는 안한다" (고준희GO)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고준희가 20년간 모은 명품 가방 컬렉션을 공개하며 소비 철학과 과거 에피소드를 솔직하게 털어놨다.

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27일 유튜브 채널 '고준희GO'에는 '고준희가 20년간 모은 에르메스 백 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고준희는 "에르메스 편을 준비하라고 해서 제가 전에 샤넬 편을 한 번 한 것처럼 엄마랑 같이 쓰는, 집에 있는 에르메스를 다 모아봤다"며 다양한 가방을 소개했다.

가방 개수에 대한 질문이 이어지자 그는 "다 집에 있는 가방, 에르메스 말고요? 다른 가방들이요? 명품백이라고 하면 제가 너무 사치스럽다"며 민망해했다. 앞에 놓인 수많은 명품백을 보며 "아마 엄마가 드시는 가방이 더 많을 거다"라고 설명했다.

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이에 제작진이 "이거 다 하면 얼마 정도냐"라고 묻자 고준희는 "글쎄다. 지금 시세와 그때 가격이 다르기 때문에 지금 가격으로는 저도 못 산다"며 고개를 저었다.

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또한 여러 가방 중에는 비닐도 뜯지 않은 새 제품도 있어 눈길을 끌었다.

명품 브랜드 에르메스 가방은 초고가 제품으로 아무 때나 구매할 수 없고 타이밍도 중요하다고.

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"에르메스 백을 살 거냐"는 질문에 그는 "돈이 있으면 살 텐데 지금은 없다. 최근에도 에르메스 측에서 연락이 왔지만 일본에 있는 친구를 통해 전달받고도 '지금은 돈이 없어 못 산다'고 했다"고 솔직하게 말했다.

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고준희는 "처음 산 가방은 이거다. 엄마에게 처음 선물해 드리면서 내가 처음 구매한 에르메스였다"며 추억을 떠올렸다. 프랑스 파리 촬영 당시 20대 중반에 처음 에르메스 매장을 방문했던 경험도 전했다.

그는 "그때는 몇천만 원까지는 아니었다. 지금은 가격이 많이 올랐다"며 "이걸 누가 드냐 싶지만 내가 키가 커서 든다"고 설명했다.

또 과거 도산 매장 일화를 떠올리며 "안 사면 다음부터는 가방을 안 보여준다는 이야기가 있다더라"고 전했다. 이어 "그때 같이 갔던 언니가 '지금 안 사면 평생 못 산다'고 해서 샀는데 (현재 상태가 좋아서) 여전히 어제 산 것 같다"고 자랑했다.

대부분의 가방을 20대 중후반에 구매했다고 밝힌 그는 "그때 돈을 벌기 시작해서 다 샀다. 있으면 사야 한다"고 강조했다.

끝으로 고준희는 "자기 스타일을 찾아가는 것도 자기 발전이다. 에르메스는 배신하지 않는다. 남자는 배신할 수 있어도 에르메스는 배신하지 않는다"며 자신만의 소비 철학을 밝혔다.

shyun@sportschosun.com