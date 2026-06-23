정종철, 캐나다 보낸 子 일냈다…토론토대 합격→졸업상까지 싹쓸이

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 정종철이 캐나다에서 학업을 마친 아들 시후 군의 졸업 소식을 전하며 뭉클한 부성애를 드러냈다.

Advertisement

정종철은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 시후 군의 고등학교 졸업을 알리며 장문의 축하 메시지를 남겼다.

그는 "고등학교 1학년 때 홀로 캐나다로 떠났던 순간이 아직도 생생하다"며 "아는 사람 하나 없는 낯선 환경에서 부모 곁을 떠나 생활해야 했기에 걱정이 많았다"고 회상했다. 이어 "잘 적응할 수 있을지, 외롭지는 않을지, 학업은 따라갈 수 있을지 늘 마음을 졸였다"면서도 "결국 너는 아빠의 걱정보다 훨씬 강한 사람이었다"고 아들을 향한 자부심을 드러냈다.

정종철에 따르면 시후 군은 현지 생활에 스스로 적응하며 학업을 이어갔고 졸업식에서는 과목 최고 성적상을 수상하는 성과까지 거뒀다. 하지만 정종철은 성적이나 상보다 아들이 홀로 성장해온 과정에 더 큰 의미를 부여했다. 그는 "상이 몇 개인지는 중요하지 않다"며 "엄마 아빠가 가장 자랑스러운 건 누구의 도움이나 강요가 아니라 스스로의 힘으로 여기까지 왔다는 사실"이라고 적었다. 그러면서 "타국에서 부모 없이 자신의 길을 묵묵히 걸어왔고 포기하지 않고 끝까지 해낸 것이 정말 대단하다"며 "어떤 환경에서도 스스로 길을 만들어가는 사람이 된 것이 가장 자랑스럽다"고 애정을 전했다.

Advertisement

시후 군은 앞서 올해 초 대학 입시에서도 뛰어난 성과를 거둬 화제를 모았다. 캐나다 명문 토론토대학교 세인트조지 캠퍼스 사회과학대를 비롯해 브리티시컬럼비아대학교(UBC), 맥마스터대학교, 웨스턴대학교, 사이먼프레이저대학교(SFU) 등 지원한 대학들로부터 합격 통보를 받은 것으로 알려졌다. 특히 맥마스터대학교와 웨스턴대학교에서는 장학금 제안까지 받은 것으로 전해져 눈길을 끌었다.

Advertisement

정종철은 끝으로 "사랑한다. 그리고 정말 고맙다"며 "졸업식에 직접 함께하지 못해 미안한 마음도 있다"고 전해 보는 이들을 뭉클하게 만들었다.

한편 정종철은 슬하에 1남 2녀를 두고 있으며 SNS와 방송을 통해 자녀들의 성장 과정을 꾸준히 공유하며 많은 응원을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com