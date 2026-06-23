이민정, 변우석과 '투샷 오해'에 해명 "♥이병헌 때문에 웃은건데.."

사진=패스트페이퍼 SNS

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정이 모델 겸 배우 변우석과 행사장에서 만났던 일화를 공개했다.

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23일 이민정의 유튜브 채널에는 '20년 만에 다시 찾은 로마. 이민정 인생 첫 해방여행'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 이민정은 제작진과 대화 중, 최근 남편 이병헌과 함께 참석했던 한 행사에서 변우석과 나눈 대화를 떠올렸다.

이민정은 "그때 변우석 씨랑 했던 얘기가 뭐였냐면"이라며 "남편이 쇼를 보다가 정말 큰 루비를 발견했다. 우리가 보기에도 너무 커 보였다"고 말했다. 이어 "그래서 '저런 건 얼마 정도 하냐'고 물었더니 100억 원이라고 하더라"고 당시 상황을 설명했다.

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그런데 이를 들은 이병헌은 주머니에서 장난스럽게 지갑을 꺼내는 척하며 "저 한 두 개만 주세요"라고 말했고, 이에 변우석이 크게 웃음을 터뜨렸다고.

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이민정은 "변우석 씨가 너무 크게 웃길래 '나이 어린데 이런 개그 좋으세요?'라고 물었다"며 "그랬더니 '선배님이 너무 웃기다'고 하더라. 그래서 계속 웃은거다"고 전했다.

또 일부 네티즌들이 당시 모습을 두고 다양한 반응을 보인 것에 대해서도 해명했다. 이민정은 "사람들이 내가 오빠(이병헌)를 등지고 변우석 씨와 웃었다고 하던데 그런 게 아니다"라며 "오빠가 일부러 웃긴 얘기를 하고 본인은 정색하고 있었던 것"이라고 설명했다.

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jyn2011@sportschosun.com