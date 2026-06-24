조현아, 효과 좋았던 위고비 3개월만 중단한 이유 "살 확 빠지니 요요 와"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 조현아가 위고비를 중단한 이유를 밝혔다.

Advertisement

23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 '첫 만남에 화장실에서 기싸움한 연예인과 한강 피크닉'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

강미나는 조현아와 사석에서 만난 적이 있다며 "시사회 끝나고 뒷풀이에서 뵀는데 언니가 화장실에서 립스틱이 없었나 보다. 그래서 저 원래 그런 거 못하는데 '제 거 쓰실래요?' 이렇게 한 거다"라고 밝혔다.

역시 이를 기억한 조현아는 "난 영화인은 아니지만 영화 뒷풀이는 잘 따라다닌다. 영화 뒷풀이에서 보고 또 어디선가 봤다"고 밝혔다.

Advertisement

즉석에서 '왓츠 인 마이 백'을 진행한 강미나는 가방 속에서 민트 캔디를 꺼냈다. 조현아는 "평소에 냄새가 나는 편이냐"고 농담했고 강미나는 "사람들이랑 얘기 많이 하기도 하고 최근에 다이어트를 많이 했는데 배고플 때마다 이걸 현장에서 하나씩 계속 씹어먹었다"고 밝혔다.

Advertisement

쉬는 시간 잠시 휴대폰을 보던 조현아는 강미나에게 "기사를 봤는지 모르겠지만 '위고비를 뚫었다' 이런 기사가 한창 많이 나왔다. '조현아, 위고비 이긴 방법은?' 이런 게 많이 나왔는데 위고비를 3개월인가 했는데 너무 확 빠졌던 거 같다. 그래서 요요가 온 거다"고 위고비를 중단한 이유를 밝혔다.

그러면서 조현아는 강미나에게 "너는 요요 안 오는 거 같다"고 물었지만 강미나는 "쪘다가 다시 이번에 '내일도 출근!'에서 래시가드를 입는 신이 있다. 서핑을 하는 씬이 있다. 수영복을 입어야 돼서 발등에 불 떨어져서 급하게 뺐다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com