정호영, 'JTBC 웹예능' 박은영 유튜브에 깜짝 "제작진 월급 어떻게 주는 거야?"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 정호영 셰프가 '밥은영' 제작진을 걱정했다.

Advertisement

23일 유튜브 채널 '밥은영'에서는 ''오늘 날로 먹네?' 정호영 셰프 개인의 일식 레시피 제 걸로 빼앗아보겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트가 등장하기 전 박은영은 춤을 추며 오프닝을 홀로 열었다. 박은영은 "셰프님이랑 하는 춤은 쉽냐. 셰프님보다만 잘하면 된다"며 열심히 춤 연습을 했다.

박은영이 춤 연습을 하게 한 게스트는 정호영 셰프. 두 사람은 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 춤 라이벌로 활약 중이다.

Advertisement

등장하자마자 여러 대의 카메라와 많은 제작진을 보고 놀란 정호영은 "왜 이렇게 사람이 많냐. 성공했다. 카메라가 5대나"라고 감탄했다. 박은영은 "셰프님 유튜브는 몇 대로 촬영하시냐"고 물었고 정호영은 "3대? 월급을 어떻게 주는 거야?"라고 거듭 놀랐다. 이에 박은영은 "그냥 하는 거다"라고 너스레를 떨었다.

Advertisement

박은영은 "'냉부' 셰프 중에 게스트로 나오면 괜찮을 거 같은 셰프님 있냐"고 물었고 정호영은 "조회수를 생각하면 손종원 셰프"라고 밝혔다. 이어 "남노 나오면 잘할 거 같다"고 윤남노도 언급했다.

이에 박은영은 "남노 셰프랑은 친분이 있어서 (가능할 수 있는데) 손종원 셰프님은 거절당할까봐 두려운 마음"이라고 걱정했고 정호영은 "내가 얘기해줄까?"라며 대신 영상편지를 보냈다. 정호영은 손종원에게 "손종원, 박은영이 기다리고 있으니까"라며 "이 방송 없어질 수도 있다. 손종원 빨리 나와라"라고 뼈있는 농담을 건넸다.

Advertisement

한편, JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)를 선언했다. 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청했고 JTBC 역시 15일 회생 신청을 냈다.

Advertisement

이에 JTBC가 '냉장고를 부탁해', '연애전쟁'을 제외한 '이혼숙려캠프', '아는형님', '톡파원25시' 등의 예능프로그램 촬영이 중단됐다는 설까지 불거졌다. JTBC 측은 사실이 아니라 부인했지만, 시청자들은 여전히 불안해하는 상황. '밥은영' 역시 JTBC 소속 웹예능이라 팬들은 "'밥은영' 유튜브는 괜찮냐. 계속 올려달라", "힘내시라" 등의 댓글을 남기며 응원하고 있다.

wjlee@sportschosun.com