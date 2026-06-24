'하반신 마비' 박위, 갑자기 '저혈압 증세'..♥송지은 "처음 보는 모습" 긴장

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 박위가 휠체어 마라톤 도전을 앞두고 갑작스러운 컨디션 이상 증세를 보이며 긴장감을 자아냈다.

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23일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 박위, 송지은 부부가 '7km 휠체어 마라톤'에 도전하는 모습이 공개됐다.

박위는 하반신 마비 이후 꾸준히 이어온 자신만의 맞춤형 운동법부터, 특수 장비를 활용한 고강도 루틴까지 선보여 모두를 놀라게 했다.

특히 박위는 다가오는 '7km 휠체어 마라톤'을 앞두고 근력 강화에 나서며 남다른 의지를 드러냈다. 급기야 마비로 인한 신체적 한계를 넘어 하나도 힘든 턱걸이를 척척 해내는 모습에 놀라움을 안겼다. 송지은은 운동을 하며 우뚝 일어선 박위의 품에 안겨 달달함을 자아내기도 했다.

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이어 박위, 송지은 부부의 7km 휠체어 마라톤 도전 현장이 공개됐다. 참가자만 1,700여 명, 목표 금액 1억 원에 달하는 규모의 기부 마라톤에서 선두로 앞장서야 하는 것.

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그런데 출발 직전 박위는 갑작스러운 컨디션 난조를 보였다. 저혈압 증세와 어지럼증을 호소한 것. 송지은은 "남편이 저혈압 증상이 오는 것 같다"면서 걱정했다. 송지은은 박위의 긴장을 풀어주기 위해 어깨를 주물러 주며 "이건 또 무슨 일이냐. 오빠랑 살면서 이런 건 또 처음이다"라고 당황스러워했다.

하지만 박위는 다시 힘을 내 완주를 향한 강한 의지로 힘차게 출발했다. 이후 송지은 등의 도움을 받으며 중간중간 체온을 식히고 페이스를 조절해 '7km 휠체어 마라톤' 완주에 성공했다.

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한편 송지은 박위는 지난 2024년 결혼했다. 박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았지만 꾸준한 재활을 통해 현재 상체를 움직일 수 있을 정도로 회복했다. 두 사람은 함께 유튜브 채널 '위라클'을 운영 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com