홍혜걸, ♥여에스더 우울증에 충격 "극단적 생각까지..난리 피웠다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 홍혜걸·여에스더 부부가 별거 청산 후 근황을 공개했다.

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23일 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 측은 '닥터 부부 홍혜걸♥여에스더, 별거 청산 후 제주에서 다시 쓰는 신혼일기'라는 제목의 다음주 방송 예고편을 공개했다.

홍혜걸은 "이제 집사람과 저는 작년 8월 이후로 별거는 끝났습니다"라며 별거 종료 사실을 직접 전했다. 두 사람은 5년간 이어졌던 별거를 마무리하고 합가했다고 밝혔다.

이어 그는 여에스더의 건강 상태를 언급하며 "집사람이 정신과 치료를 받을 때 보니 우울증이 생각보다 심각했다. 아내가 안 좋은 생각도 너무 많이 했다. 살고 싶지 않아서 날을 정했다며 난리를 피우더라"고 당시 상황을 설명했다. 그러면서 "저는 까마득하게 모르고 있었다. 아내에게 위로가 필요했던 것 같다"고 덧붙였다.

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현재 두 사람은 제주도에서 함께 생활하며 결혼 생활을 이어가고 있다. 오랜 부부답게 다정한 모습을 보이는가 하면, 때로는 티격태격하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

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또한 홍혜걸은 여에스더의 성격에 대해 "아내가 진짜 사이코 같은 면이 있다. 내가 이렇게 말해도 아내는 기분 안 나빠할 것"이라고 말했다. 여에스더 역시 "맞다. 기분 안 나쁘다. 사이코임을 인정한다"고 쿨하게 받아쳤다.

한편 앞서 여예스더는 동생의 죽음 이후 우울증이 악화됐다고 고백한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com