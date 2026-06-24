공효진, ♥케빈오 끌어안고 모래사장에 나란히…신곡 MV '깜짝 등장'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 공효진이 남편 케빈오의 신곡 뮤직비디오에 특별 출연하며 변함없는 애정을 드러냈다.

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케빈오는 23일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 '마이 걸(My Girl)' 뮤직비디오를 공개했다.

영상은 황량한 바닷가에 홀로 선 케빈오의 모습으로 시작된다. 적막한 풍경 속에서 생각에 잠긴 듯한 모습을 보이던 그는 이내 해변을 자유롭게 거니는 한 여성을 발견한다. 흰 원피스를 입은 여성은 바람을 따라 춤을 추듯 움직이며 해변을 누빈다. 반면 케빈오는 모래사장에 그려진 새 그림 곁에 웅크린 채 외로운 분위기를 자아낸다.

뮤직비디오 중반까지 여성의 얼굴은 드러나지 않는다. 하지만 영상 후반부가 되면서 해당 인물이 공효진이라는 사실이 밝혀지며 반가움을 안긴다.

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특히 엔딩 장면에서는 케빈오와 공효진이 나란히 손을 맞잡고 모래사장에 누워 있는 모습이 담겼다. 카메라가 점차 멀어지고, 두 사람이 집 모양이 그려진 해변 위에 누워 있었다는 사실이 드러나며 따뜻한 여운을 남긴다. 공효진은 대사 없이 등장하지만 특유의 자연스러운 몸짓과 자유로운 분위기로 영상의 감성을 완성했다. 실제 부부가 함께 출연한 작품이라는 점도 팬들에게 특별한 의미를 안겼다.

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뮤직비디오 공개 직후 팬들은 "두 사람 분위기가 너무 좋다", "짧게 나왔는데도 존재감이 크다", "현실 부부라 더 설렌다" 등의 반응을 보였다.

한편 공효진과 케빈오는 지난 2022년 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com