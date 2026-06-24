'합숙맞선1' 장민철♥김진주, 올가을 결혼…"시즌2 시작부터 경사"

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[스포츠조선 이게은기자] '합숙맞선' 시즌1 커플 장민철, 김진주가 올가을 결혼 소식을 전하며 시즌2에 훈훈한 출발을 안겼다.

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오는 25일(목) SBS 예능프로그램 '합숙 맞선2'이 첫 방송되는 가운데 이요원이 기분 좋은 소식을 발표해 눈길을 끈다.

이요원은 "시작부터 초대박 경사가 있다"라면서 "시즌1의 최종 커플이었던 장민철, 김진주 씨가 올 가을로 날을 잡았다"라고 밝힌다. 이에 서장훈은 "보시는 분들은 '에이 저러다가 결혼하겠어?'라고 하시는데 진짜 한다. 두 분의 결혼이 '합숙 맞선' 출연자분들이 이 곳에 진심으로 나온다는 걸 다시 한 번 증명해주는 게 아닌가 싶다"라고 덧붙여, 새 시즌을 맞이해 '결혼 직행열차'에 뛰어든 자녀들과 어머니들의 이야기에 기대가 모인다.

한편 서장훈, 이요원, 김요한은 새로운 모자모녀의 행보를 관전하며 "강력해진 것 같다"라고 입을 모은다. "연애는 충분히 했다. 이제 결혼이 하고 싶다", "너 때문에 세상이 밝아지기 시작했다" 등 직진 플러팅을 날리는 자녀들의 모습은 물론, "학벌 직업 무시 못한다", "엄마들은 나이가 너무 어려도 싫어한다", "종교 때문에 이혼한 사람 많이 봤다"라며 한층 거센 입김을 불어넣는 어머니들의 모습이 공개되는 것. 또한 부모와 자식 간의 갈등이 더욱 깊어지는 가운데 아버지의 등장까지 예고되자, 이요원과 김요한은 "아버님에 신앙심까지 등장이요?"라며 놀라움을 감추지 못하고, 서장훈은 "어머님들이 더 강해지신 것 같다"라며 진땀을 쏟는다는 후문이다.

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한편 '합숙맞선2'는 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, '결혼'이라는 하나의 목표를 위해 달려가는 초현실 리얼리티 연애 예능 프로그램으로 매주 목요일 오후 9시 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com