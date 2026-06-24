성시경, 신동엽 '짠한형' 출연 예고편부터 반응 폭발…"2시간 편성해야"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 유튜브 콘텐츠 '짠한형'에 출연을 예고한 가운데 짧은 미리보기 영상만으로도 팬들의 기대감을 끌어올리고 있다.

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지난 22일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 다음 주 게스트로 성시경이 출연하는 예고 영상이 공개됐다.

예고편에서 신동엽은 성시경을 반갑게 맞이하며 "이렇게 제대로 나오셨네요"라고 인사했다. 두 사람은 시작부터 자연스러운 호흡을 보여주며 본편에 대한 기대를 높였다. 연예계 대표 애주가로 꼽히는 두 사람은 각종 안주와 맛집 이야기를 쉴 새 없이 쏟아냈다. 깐풍기와 튀김, 홍어 등 다양한 메뉴를 언급하며 입맛 토크를 이어간 성시경은 신동엽의 맛집 취향에 감탄하며 "내 걸 다 보더라. 진짜 똑같다. 재산 정도만 다르고 입맛은 똑같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

현재 유튜브 채널을 통해 직접 맛집 콘텐츠를 선보이고 있는 성시경은 '짠한형'에 대해서도 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "동료 프로그램 같은 느낌"이라면서도 "라이벌은 아니다"라고 말했고, 이어 "여긴 고래가 나오잖아. 우리 감독님은 못 나온다"며 농담 섞인 견제까지 더해 폭소를 안겼다.

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짧은 예고 영상만 공개됐음에도 팬들의 반응은 뜨거웠다. "드디어 성시경이 나온다", "이 조합을 기다렸다"는 반응이 쏟아지며 화제를 모았다. 댓글창에서도 "성시경 편은 2시간으로 해달라", "드디어 성시경 출연", "무조건 본방사수" 등의 글들이 주를 이뤘다.

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한편 성시경이 출연하는 '짠한형'은 오는 30일 공개될 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com