'토이 스토리5' 8일 만에 100만 돌파..올해 외화 1위 '프로젝트 헤일메리' 보다 빠르다

사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니·픽사 애니메이션 '토이 스토리 5'(앤드류 스탠튼·맥케나 해리스 감독)가 개봉 8일 만에 100만 관객을 돌파했다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면 '토이 스토리 5'는 24일 오전 7시 기준 누적 관객 102만 2541명을 기록했다. 이는 올해 외화 흥행 1위를 기록한 '프로젝트 헤일메리'(개봉 11일째 100만 돌파)보다 더 빠른 속도로, 세대를 초월해 사랑받아온 레전드 프랜차이즈의 저력을 다시 한번 입증했다.

특히 '토이 스토리 5'는 세상이 빠르게 변화하는 시대 속에서도 변하지 않는 우정과 연결의 가치, 그리고 서로를 향한 진심 어린 응원을 담아내며 전 세대 관객들의 공감을 이끌어내고 있다.

CGV 골든 에그 지수 98%, 네이버 실관람객 평점 9.6을 유지하고 있으며 실관람객들은 진심 어린 반응으로 입소문을 이끌고 있다.

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'토이 스토리 5'는 보니의 새 친구가 된 스마트 태블릿 릴리패드의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 제시, 우디, 버즈 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 그린 작품이다. 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리 등이 목소리 연기에 나섰고 전편의 기획에 참여한 앤드류 스탠튼 감독과 '엘리멘탈' 프로듀서였던 맥케나 해리스 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com