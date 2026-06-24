[공식] 이선빈, 교도소로 떨어진 스타 셰프 된다..박지환X배현성과 함께 '감옥의 맛' 캐스팅

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '감옥의 맛'(김구정 감독, 주피터필름·시네마서비스 제작)이 배우 이선빈, 박지환, 배현성 등 황금 캐스팅 라인업을 완성해 내달 첫 삽을 뜬다.

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먼저, 영화 '노이즈' '오케이 마담', 드라마 '달까지 가자' '감자연구소' '소년시대' '술꾼도시여자들' 시리즈, '38 사기동대' 등을 통해 장르를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보여온 이선빈이 '감옥의 맛'에서 스타 셰프 제시카 역을 맡는다. 이선빈은 이번 작품에서 정통 요리 엘리트 코스만을 밟아오며 독설도 서슴지 않는 스타 셰프에서 하루아침에 교도소 주방으로 추락하게 된 제시카를 맡아 특유의 에너지와 안정적인 연기력으로 색다른 매력을 선보일 예정이다.

제시카와 함께 삭막한 교도소에 미식의 바람을 불러일으킬 정배 역은 박지환이 맡는다. 영화 '왕과 사는 남자' '핸섬가이즈' '범죄도시' 시리즈, '한산: 용의 출현', 드라마 '백번의 추억' '강매강' '아무도 없는 숲속에서' '경성크리처' 시리즈 등에서 강렬한 존재감을 보여준 박지환은 이번 작품에서 듣도 보도 못한 레시피와 정체불명의 식재료로 놀라운 음식을 만들어내는 3번방 방장 정배로 변신한다. 스타 셰프 제시카와 사사건건 부딪히며 자존심과 손맛을 건 대결을 펼치는 그는 특유의 능청스러운 매력으로 극에 유쾌한 활력을 더할 예정이다.

여기에 보호본능을 자극하는 여린 심성과 타고난 요리 감각으로 교도소의 Gen Z 요리사로 떠오르는 3번방 신참 수현 역에는 배현성이 캐스팅됐다. 드라마 '신사장 프로젝트' '조립식 가족' '가우스전자' '우리들의 블루스' '슬기로운 의사생활' 시리즈 등을 통해 신선한 매력을 선보여온 배현성은 이번 작품에서 어수룩하면서도 깊은 고민을 지닌 수현을 자신만의 색으로 그려낼 전망이다.

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'감옥의 맛'은 파격적이고 도발적인 연출로 화제를 모은 '엄마의 사랑은 끝이 없어라'로 서울단편영화제 우수작품상을, 독특한 설정과 감성으로 주목받은 '샴, 하드로맨스'로 부산국제영화제 선재상을 수상한 김구정 감독이 메가폰을 잡아 기대를 더한다.

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'감옥의 맛'은 하루아침에 나락으로 떨어져 교도소 주방으로 출근하게 된 스타 셰프와 상상도 못한 레시피와 식재료로 영혼을 깨우는 음식을 만들어내는 수감자들이 펼치는 유쾌한 미식 갱생기를 그린 작품이다. 이선빈, 박지환, 배현성 등이 출연하고 김구정 감독의 첫 장편 상업영화 데뷔작이다. 오는 7월 크랭크 인 한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com