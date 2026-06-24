쿠팡플레이, 新 예능 '원희는 스무살' 론칭…생일 카페까지 연다

사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] 쿠팡플레이가 신규 예능 '원희는 스무살'의 주인공 아일릿(ILLIT) 원희의 스무 살 생일을 맞아 특별한 생일 카페 팝업을 선보이며 지원사격에 나선다.

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'원희는 스무살'은 처음 맞는 스무 살을 앞둔 원희가 멤버들과 함께 버킷리스트를 하나씩 실현하며 성장해 가는 과정을 담은 공감형 리얼 버라이어티다.

쿠팡플레이는 오는 25일부터 27일까지 사흘간 서울 홍대입구 인근 카페에서 '원희는 스무살' 생일 카페를 운영한다. 이번 팝업은 성인이 된 원희의 특별한 순간을 팬들과 함께 기념하기 위해 마련됐다.

카페 곳곳은 프로그램 속 원희의 다양한 순간들로 꾸며지며, 쿠팡 와우회원 인증 고객에게는 원희의 매력을 담은 한정판 굿즈도 제공된다.

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팬 참여형 이벤트도 준비됐다. '스무 살 원희에게 무엇이든 물어보세요' 코너를 통해 팬들은 응원 메시지와 궁금한 질문을 남길 수 있다. 또한 '원희 모의고사'를 통해 팬심을 확인하는 이벤트도 진행된다. 고득점자에게는 사인 포스터 등 경품이 걸린 럭키드로우 참여 기회가 주어진다.

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행사 첫날인 25일에는 아일릿의 팬으로 잘 알려진 크리에이터 말왕이 깜짝 방문할 예정이다. 과거 아일릿 챌린지 콘텐츠로 화제를 모았던 만큼, 이번 생일 카페에서도 특유의 유쾌한 매력을 선보일 것으로 기대를 모은다.

'원희는 스무살'은 새로운 경험을 통해 한층 성장해 가는 원희의 스무 살 이야기를 담은 예능으로, 매주 토요일 오후 4시 쿠팡플레이에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com