윤종신, 김종국에 서운함 폭발…"내 경조사 다 왔는데 청첩장은 안 줘" ('옥문아')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 윤종신이 가수 김종국에게 왜 청첩장을 안 줬냐며 서운함을 드러냈다.

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오는 26일 금요일 오후 10시에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 대중 가요계와 영화계를 대표하는 31년 지기 절친, 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연한다.

이날 방송에서는 과거 한 예능프로그램에서 티격태격하는 앙숙 케미를 뽐내며 예능 전성기를 이끌었던 천적 조합 윤종신과 김종국이 6~7년 만에 옥탑방에서 재회해 눈길을 끈다. 윤종신은 작년 결혼식을 올린 김종국을 향해 "왜 청첩장을 안 보냈냐"라며 서운함을 토로했다. 이어 윤종신은 "축의금을 주고 싶었는데 전달할 방법이 없어서 못 줬다. 그래서 오늘 주려고 가져왔다"라며, 자신의 경조사마다 빠짐없이 참석해 준 김종국을 위해 옥탑방 최초로 축의금 전달식을 진행했다는 후문.

이어 윤종신은 2010년부터 매월 음악을 발표하며 햇수로 17년째 이어오고 있는 가요계 유일무이 프로젝트 <월간 윤종신>의 흥미진진한 비하인드를 공개한다. 과거 KBS 2TV <더 시즌즈-박보검의 칸타빌레>에서 박보검과 함께 부른 '오르막길' 무대 영상이 유튜브 조회수 1,000만 뷰를 돌파한 가운데, 박보검이 먼저 <월간 윤종신>에 참여하고 싶다며 러브콜을 보냈다는 사실이 밝혀져 이목을 집중시킨다. 이후 박보검에게 곡을 보낸 윤종신은 "박보검을 위한 곡을 하나 썼는데 거절당해서 지금 다시 쓰고 있다"라고 깜짝 고백해 모두를 놀라게 한다.

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한편 '옥탑방의 문제아들'은 매주 금요일 오후 9시 40분 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com